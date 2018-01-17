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17 января 2018, 13:10



В Норильск пришли крещенские морозы.

Начиная с завтрашнего дня синоптики прогнозируют еще большее похолодание – до 55 градусов мороза, правда, ветер немного стихнет. Крещенские морозы всегда славились низкими температурами, отмечают метеорологи, но таких сильных морозов не было уже давно.

Просмотров:439 Сегодня в Норильске от 40 до 43 градусов мороза с ветром до 15 м/сек. Всем школьникам в Центральном районе и Огенере разрашили не посещать занятия. В Талнахе актировку объявили с первого по шестой классы, в Кайеркане - с первого по восьмой.Начиная с завтрашнего дня синоптики прогнозируют еще большее похолодание – до 55 градусов мороза, правда, ветер немного стихнет.Крещенские морозы всегда славились низкими температурами, отмечают метеорологи, но таких сильных морозов не было уже давно.