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17 января 2018, 13:45

Погода вносит коррективы. В Норильске переносят открытие нового детского клуба, а в Дудинке – матч «хоккея в валенках».


В Норильске на неделю позже запланированного откроют клуб детского чтения «Антошка». Торжественно принять своих первых юных читателей клуб в библиотеке № 4 на Солнечном проезде, 2, планировал в предстоящее воскресенье, 21 января, но из-за сильных холодов мероприятие переносится на воскресенье, 28 января.
Юных норильчан от пяти до семи лет ждут на праздник в 13.00. В программе – литературные викторины, игры, конкурсы, познавательные и развивающие занятия, календарные семейные праздники и громкие чтения. Занятия в клубе будут проходить 2 раза в месяц по воскресеньям в 13.00. Телефоны для справок: 46-50-20, 46-50-22.
А в Дудинке из-за морозов отменили ледовые баталии. На Таймыре сразу после новогодних каникул установилась морозная и ветреная погода. Сейчас температура воздуха опустилась ниже сорока градусов, обстановка осложняется сильным ветром. Метеослужбы предполагают, что такая погода сохранится до конца января. В связи с этим организационный комитет IV открытого городского турнира «Ледяная шайба. Хоккей в валенках» принял решение о переносе мероприятия, запланированного на 20 января на Набережной площади. О дате и времени проведения спортивно-развлекательного соревнования будет сообщено дополнительно.
Заявки на участие в турнире продолжают приниматься в городском Доме культуры (Дудинка, ул. Советская, 33, каб. 11, тел.: 8 (39191) 5-24-27, факс 8 (39191) 5-28-68, e-mail: dk.dudinka@yandex.ru).
Напомним, что к участию в развлекательном мероприятии с элементами хоккея и мини-футбола допускаются команды от пяти человек в возрасте от 16 лет, предварительно заявившие о своем желании в оргкомитет и не имеющие противопоказаний к физическим нагрузкам. Для победы игрокам, обутым в валенки без резиновой подошвы, необходимо попасть шайбой-плюшкой в ворота противника наибольшее количество раз.

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18:56   Угрозы школьным завтракам нет. Информация о неплатежеспособности предприятия, которое занимается организацией школьного питания, не подтверждается. 18:40   Этим летом в Норильске отремонтируют фасады Дома физкультуры, музыкальной школы, спорткомплекса «Талнах», центра «Виктория» и других образовательных заведений.
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16:31   «Дамир Муратов. Антиутопия». Выставка современного искусства под таким названием откроется в пятницу в норильской художественной галерее. 15:25   В Норильске родительская плата за детские сады с 1 января вырастет, но менее чем на 5%. Соответствующее постановление подписал глава города.
13:06   «Братья Ч.» возвращаются. Спектакль режиссера Тимура Насирова из Новосибирска, поставленный с норильскими артистами по пьесе Елены Греминой, снова включен в репертуар. 12:38   В Норильске освятили рудник «Заполярный».
12:09   МФК «Норильский никель» побеждает «Синару» в первом полуфинальном матче Кубка России. 10:30   СПА для горняков. «Норникель» переводит Заполярный филиал на новую методику крепления горных выработок.

 15 января 2018 
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20:34   Норильские оперативники пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере 20:28   Выстрелы в ночи. Жителя одного из районов Норильска арестовали за пальбу из охотничьего ружья в черте города
20:16   Лекции для православных норильчан от матушки. Необычно прошли рождественские святки в приходе Свято-Троицкого храма района Талнах 20:04   В корпоративном университете «Норникеля» продолжается работа очередной трехдневной обучающей сессии для участников курса «Социальное предпринимательство»
18:20   Театр для маленьких норильчан станет еще ближе и доступнее. 17:51   Сегодня вечером МФК «Норильский никель» сразится в полуфинальном матче Кубка России.
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12:37   В 2017 году авиакомпания NordStar перевезла около 1,5 миллиона пассажиров. Ремонт полосы аэропорта «Норильск» не помешал превышению показателей пассажироперевозок за 2016 год. 11:36   Размер выплат на первенцев утверждается в каждом регионе. В Норильске он составит немногим более 16 тысяч рублей.
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 12 января 2018 
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17:43   Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Норильск – Самара – Баку – Самара - Норильск. 17:36   Сегодня "Заполярная правда" подвела итоги онлайн-конкурса «Новогодний дружок». Фото своих поделок на сайт газеты выложили около трех сотен юных норильчан.
15:44   VI лаборатория современной драматургии «Полярка» пройдет в Норильске с 19 по 28 января. 15:32   Будущих абитуриеннтов СПбГУ приглашают на онлайн-вебинар, который пройдет в публичной библиотеке Норильска 18 января.
12:29   Завтра в стране будут отмечать День российской печати. Именно 13 января по указу Петра I в далеком 1703 году вышла в свет первая напечатанная газета «Ведомости». 12:15   В России может появиться звание «Заслуженный журналист».

 11 января 2018 
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19:05   Число погибших в автоавариях на дорогах Норильска в 2017 году снизилось. 18:56   Норильчане могут выбрать территорию для первоочередного благоустройства.
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17:12   70-летие со дня рождения замечательного норильского поэта, почетного гражданина города Юрия Бариева норильчане отметят юбилейным вечером памяти 12 января в публичной библиотеке. 15:00   Творчество молодых. Шестой этап открытого творческого проекта «Погружение» состоится 13 января 2018 года в 16 часов в Музее Норильска (Ленинский пр., 14).




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