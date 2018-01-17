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17 января 2018, 13:45



Погода вносит коррективы. В Норильске переносят открытие нового детского клуба, а в Дудинке – матч «хоккея в валенках».

Юных норильчан от пяти до семи лет ждут на праздник в 13.00. В программе – литературные викторины, игры, конкурсы, познавательные и развивающие занятия, календарные семейные праздники и громкие чтения. Занятия в клубе будут проходить 2 раза в месяц по воскресеньям в 13.00. Телефоны для справок: 46-50-20, 46-50-22. А в Дудинке из-за морозов отменили ледовые баталии. На Таймыре сразу после новогодних каникул установилась морозная и ветреная погода. Сейчас температура воздуха опустилась ниже сорока градусов, обстановка осложняется сильным ветром. Метеослужбы предполагают, что такая погода сохранится до конца января. В связи с этим организационный комитет IV открытого городского турнира «Ледяная шайба. Хоккей в валенках» принял решение о переносе мероприятия, запланированного на 20 января на Набережной площади. О дате и времени проведения спортивно-развлекательного соревнования будет сообщено дополнительно. Заявки на участие в турнире продолжают приниматься в городском Доме культуры (Дудинка, ул. Советская, 33, каб. 11, тел.: 8 (39191) 5-24-27, факс 8 (39191) 5-28-68, e-mail: dk.dudinka@yandex.ru). Напомним, что к участию в развлекательном мероприятии с элементами хоккея и мини-футбола допускаются команды от пяти человек в возрасте от 16 лет, предварительно заявившие о своем желании в оргкомитет и не имеющие противопоказаний к физическим нагрузкам. Для победы игрокам, обутым в валенки без резиновой подошвы, необходимо попасть шайбой-плюшкой в ворота противника наибольшее количество раз.

Просмотров:281 В Норильске на неделю позже запланированного откроют клуб детского чтения «Антошка». Торжественно принять своих первых юных читателей клуб в библиотеке № 4 на Солнечном проезде, 2, планировал в предстоящее воскресенье, 21 января, но из-за сильных холодов мероприятие переносится на воскресенье, 28 января.Юных норильчан от пяти до семи лет ждут на праздник в 13.00. В программе – литературные викторины, игры, конкурсы, познавательные и развивающие занятия, календарные семейные праздники и громкие чтения. Занятия в клубе будут проходить 2 раза в месяц по воскресеньям в 13.00. Телефоны для справок: 46-50-20, 46-50-22.А в Дудинке из-за морозов отменили ледовые баталии. На Таймыре сразу после новогодних каникул установилась морозная и ветреная погода. Сейчас температура воздуха опустилась ниже сорока градусов, обстановка осложняется сильным ветром. Метеослужбы предполагают, что такая погода сохранится до конца января. В связи с этим организационный комитет IV открытого городского турнира «Ледяная шайба. Хоккей в валенках» принял решение о переносе мероприятия, запланированного на 20 января на Набережной площади. О дате и времени проведения спортивно-развлекательного соревнования будет сообщено дополнительно.Заявки на участие в турнире продолжают приниматься в городском Доме культуры (Дудинка, ул. Советская, 33, каб. 11, тел.: 8 (39191) 5-24-27, факс 8 (39191) 5-28-68, e-mail: dk.dudinka@yandex.ru).Напомним, что к участию в развлекательном мероприятии с элементами хоккея и мини-футбола допускаются команды от пяти человек в возрасте от 16 лет, предварительно заявившие о своем желании в оргкомитет и не имеющие противопоказаний к физическим нагрузкам. Для победы игрокам, обутым в валенки без резиновой подошвы, необходимо попасть шайбой-плюшкой в ворота противника наибольшее количество раз.