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17 января 2018, 15:17



Сегодня в Норильске благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» отмечает свое десятилетие.

На сегодняшний день благотворительный фонд работает по следующим социальным программам: «Образование», «Культура», «Спорт», «Социальная поддержка» и «Программа помощи людям, столкнувшимся с проблемами онкологии». У каждой из них своя целевая аудитория и благополучатели. Подробнее о каждом из направлений деятельности «Территории добра» можно узнать на сайте фонда: http://t-dobra.ru/. Накануне нового года благотворительный фонд «Территория добра» отметил свое новоселье. Праздник накануне нового года прошел в новом офисе фонда, и его открытие стало символическим подарком к десятилетнему юбилею фонда. Сейчас сотрудники фонда занимаются переездом в новые помещения. Пока же официальный прием благотворительныйо фонд «Территория добра» ведет по старому адресу: г. Норильск, ул. Завенягина, 13, 6-й подъезд, 6-й этаж. Телефон 46-52-22. Часы работы с 12 до 18.

Просмотров:232 Благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» был создан 17 января 2008 года по инициативе норильского предпринимателя Виктора Коновалова, который стал учредителем фонда. Фонд был создан для того, чтобы успешно воплощать нужные горожанам социальные проекты; оказывать социальную поддержку и защиту прав граждан; вести пропаганду здорового образа жизни; организовывать досуг детей и молодежи и приобщать их к добровольческой деятельности, а также оказывать материальную и иную помощь социально незащищенным гражданам.На сегодняшний день благотворительный фонд работает по следующим социальным программам: «Образование», «Культура», «Спорт», «Социальная поддержка» и «Программа помощи людям, столкнувшимся с проблемами онкологии». У каждой из них своя целевая аудитория и благополучатели. Подробнее о каждом из направлений деятельности «Территории добра» можно узнать на сайте фонда: http://t-dobra.ru/.Накануне нового года благотворительный фонд «Территория добра» отметил свое новоселье. Праздник накануне нового года прошел в новом офисе фонда, и его открытие стало символическим подарком к десятилетнему юбилею фонда. Сейчас сотрудники фонда занимаются переездом в новые помещения. Пока же официальный прием благотворительныйо фонд «Территория добра» ведет по старому адресу: г. Норильск, ул. Завенягина, 13, 6-й подъезд, 6-й этаж. Телефон 46-52-22. Часы работы с 12 до 18.