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17 января 2018, 16:30



Минус 60 по жесткости. В Норильске объявляют штормовое предупреждение по низким температурам и отменяют крещенские купания.

По информации управления ГО и ЧС, организатор купаний в Долгом озере - клуб «Моржи Таймыра» - не будет проводить в эту крещенскую ночь традиционные погружения, парилки работать не будут. Также спасатели Норильска предупреждают: температура воздуха в крещенские праздники будет опускаться до -50-52 градусов, жесткость погоды превысит 60 градусов. Ведущий специалист отдела защиты от чрезвычайных ситуаций управления по делам ГО и ЧС Антон Сундуков обратился к норильчанам с предупреждением: в связи с низкими температурами ограничить свое передвижение по городу, а на улице соблюдать правила безопасности. Особое внимание нужно обратить на детей, не выпуская их в актировки на улицу. Автолюбителям по возможности не пользоваться личным автотранспортом, а отправляясь в дорогу на машине, одеваться по погоде. В то же время специалисты отмечают, что для нашего города в это время года такая погода - в пределах нормы, норильчане просто отвыкли от низких температур за последние теплые зимы. Правда, осложняет ситуацию тот факт, что на фоне установившихся морозов усилился ветер. По информации синоптиков, он продержится до пятницы, а далее начнет стихать. Низкие же температуры простоят до конца этой недели.

Просмотров:1136 С 19 часов 17 января в Норильске в связи с низкими температурами объявлено штормовое предупреждение, сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации г. Норильска Андрей Магеров. Администрация Норильска категорически не рекомендует проводить крещенские купания на открытой воде во избежание обморожений и несчастных случаев.По информации управления ГО и ЧС, организатор купаний в Долгом озере - клуб «Моржи Таймыра» - не будет проводить в эту крещенскую ночь традиционные погружения, парилки работать не будут.Также спасатели Норильска предупреждают: температура воздуха в крещенские праздники будет опускаться до -50-52 градусов, жесткость погоды превысит 60 градусов. Ведущий специалист отдела защиты от чрезвычайных ситуаций управления по делам ГО и ЧС Антон Сундуков обратился к норильчанам с предупреждением: в связи с низкими температурами ограничить свое передвижение по городу, а на улице соблюдать правила безопасности. Особое внимание нужно обратить на детей, не выпуская их в актировки на улицу. Автолюбителям по возможности не пользоваться личным автотранспортом, а отправляясь в дорогу на машине, одеваться по погоде.В то же время специалисты отмечают, что для нашего города в это время года такая погода - в пределах нормы, норильчане просто отвыкли от низких температур за последние теплые зимы. Правда, осложняет ситуацию тот факт, что на фоне установившихся морозов усилился ветер. По информации синоптиков, он продержится до пятницы, а далее начнет стихать. Низкие же температуры простоят до конца этой недели.