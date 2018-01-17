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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:34 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Красноярском крае стартовал11 января. Краевая олимпиада проходит и на территории Норильска.
16:30 Минус 60 по жесткости. В Норильске объявляют штормовое предупреждение по низким температурам и отменяют крещенские купания.
15:17 Сегодня в Норильске благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» отмечает свое десятилетие.
13:45 Погода вносит коррективы. В Норильске переносят открытие нового детского клуба, а в Дудинке – матч «хоккея в валенках».
13:10 В Норильск пришли крещенские морозы.
12:28 На Таймыре будут развивать сельскохозяйственное производство. Для этого планируют создать муниципальное бюджетное учреждение (МБУ).
11:43 Бывшая жительница Норильска предстанет перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.
19:22 До 9 февраля норильчанам предстоит выбрать три территории из десятка, претендующих на благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
19:13 В Норильске будут судить мужчину за кражу кабеля.
19:08 Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысячи, пытаясь приобрести новогодний подарок.
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