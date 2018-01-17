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17 января 2018, 16:30

Минус 60 по жесткости. В Норильске объявляют штормовое предупреждение по низким температурам и отменяют крещенские купания.


С 19 часов 17 января в Норильске в связи с низкими температурами объявлено штормовое предупреждение, сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации г. Норильска Андрей Магеров. Администрация Норильска категорически не рекомендует проводить крещенские купания на открытой воде во избежание обморожений и несчастных случаев.
По информации управления ГО и ЧС, организатор купаний в Долгом озере - клуб «Моржи Таймыра» - не будет проводить в эту крещенскую ночь традиционные погружения, парилки работать не будут.
Также спасатели Норильска предупреждают: температура воздуха в крещенские праздники будет опускаться до -50-52 градусов, жесткость погоды превысит 60 градусов. Ведущий специалист отдела защиты от чрезвычайных ситуаций управления по делам ГО и ЧС Антон Сундуков обратился к норильчанам с предупреждением: в связи с низкими температурами ограничить свое передвижение по городу, а на улице соблюдать правила безопасности. Особое внимание нужно обратить на детей, не выпуская их в актировки на улицу. Автолюбителям по возможности не пользоваться личным автотранспортом, а отправляясь в дорогу на машине, одеваться по погоде.
В то же время специалисты отмечают, что для нашего города в это время года такая погода - в пределах нормы, норильчане просто отвыкли от низких температур за последние теплые зимы. Правда, осложняет ситуацию тот факт, что на фоне установившихся морозов усилился ветер. По информации синоптиков, он продержится до пятницы, а далее начнет стихать. Низкие же температуры простоят до конца этой недели.

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 17 января 2018 
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15:17   Сегодня в Норильске благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» отмечает свое десятилетие. 13:45   Погода вносит коррективы. В Норильске переносят открытие нового детского клуба, а в Дудинке – матч «хоккея в валенках».
13:10   В Норильск пришли крещенские морозы. 12:28   На Таймыре будут развивать сельскохозяйственное производство. Для этого планируют создать муниципальное бюджетное учреждение (МБУ).
11:43   Бывшая жительница Норильска предстанет перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.

 16 января 2018 
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19:08   Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысячи, пытаясь приобрести новогодний подарок. 19:03   Дочернее предприятие «Норникеля» Быстринский ГОК получил одобрение государственной экологической экспертизы.
18:56   Угрозы школьным завтракам нет. Информация о неплатежеспособности предприятия, которое занимается организацией школьного питания, не подтверждается. 18:40   Этим летом в Норильске отремонтируют фасады Дома физкультуры, музыкальной школы, спорткомплекса «Талнах», центра «Виктория» и других образовательных заведений.
18:10   В Норильске после новогодних каникул продолжает работу Школа актерского мастерства в рамках конкурса юных чтецов «Живая классика». 16:49   В Норильске семьи с низким доходом могут претендовать на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала. Соответствующие заявления принимает Пенсионный фонд России.
16:31   «Дамир Муратов. Антиутопия». Выставка современного искусства под таким названием откроется в пятницу в норильской художественной галерее. 15:25   В Норильске родительская плата за детские сады с 1 января вырастет, но менее чем на 5%. Соответствующее постановление подписал глава города.
13:06   «Братья Ч.» возвращаются. Спектакль режиссера Тимура Насирова из Новосибирска, поставленный с норильскими артистами по пьесе Елены Греминой, снова включен в репертуар. 12:38   В Норильске освятили рудник «Заполярный».
12:09   МФК «Норильский никель» побеждает «Синару» в первом полуфинальном матче Кубка России. 10:30   СПА для горняков. «Норникель» переводит Заполярный филиал на новую методику крепления горных выработок.

 15 января 2018 
21:21   «Возьмемся за руки, друзья!» Праздничное мероприятие под таким названием провели для своих подопечных фонды содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» и «Горлица» 21:09   Из Норильска стартовала экстремальная экспедиция до Диксона на стандартных легковых автомобилях. Участники автопробега претендуют на рекорд
20:34   Норильские оперативники пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере 20:28   Выстрелы в ночи. Жителя одного из районов Норильска арестовали за пальбу из охотничьего ружья в черте города
20:16   Лекции для православных норильчан от матушки. Необычно прошли рождественские святки в приходе Свято-Троицкого храма района Талнах 20:04   В корпоративном университете «Норникеля» продолжается работа очередной трехдневной обучающей сессии для участников курса «Социальное предпринимательство»
18:20   Театр для маленьких норильчан станет еще ближе и доступнее. 17:51   Сегодня вечером МФК «Норильский никель» сразится в полуфинальном матче Кубка России.
17:49   В Норильске продолжают выявлять сильнейших армрестлеров в рамках чемпионата AFC2–ZARUBA. 14:58   МФК «Норильский никель» уступил в 12-м туре Суперлиги. Обидчиком норильчан выступила «Синара», переигравшая соперника со счетом 5:2.
12:37   В 2017 году авиакомпания NordStar перевезла около 1,5 миллиона пассажиров. Ремонт полосы аэропорта «Норильск» не помешал превышению показателей пассажироперевозок за 2016 год. 11:36   Размер выплат на первенцев утверждается в каждом регионе. В Норильске он составит немногим более 16 тысяч рублей.
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 12 января 2018 
18:23   Завтра в Норильске заканчивается полярная ночь. 45 суток норильчне не выдели солнца. 17:57   Гей-парада в Норильске не будет! Администрация города дала официальный ответ на запрос представителей ЛГБТ о проведении мероприятий на территории НПР.
17:43   Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Норильск – Самара – Баку – Самара - Норильск. 17:36   Сегодня "Заполярная правда" подвела итоги онлайн-конкурса «Новогодний дружок». Фото своих поделок на сайт газеты выложили около трех сотен юных норильчан.
15:44   VI лаборатория современной драматургии «Полярка» пройдет в Норильске с 19 по 28 января. 15:32   Будущих абитуриеннтов СПбГУ приглашают на онлайн-вебинар, который пройдет в публичной библиотеке Норильска 18 января.
12:29   Завтра в стране будут отмечать День российской печати. Именно 13 января по указу Петра I в далеком 1703 году вышла в свет первая напечатанная газета «Ведомости». 12:15   В России может появиться звание «Заслуженный журналист».

 11 января 2018 
19:55   Несколько норильчан вошли в список самых перспективных управленцев. Обновлённый состав федерального резерва управленческих кадров одобрил Владимир Путин. 19:36   Для рядовых горожан - события, выходящие за грань понимания, для них – обычная работа. Накануне своего профессионального праздника сотрудники норильской прокуратуры рассказали об итогах 2017 года.
19:05   Число погибших в автоавариях на дорогах Норильска в 2017 году снизилось. 18:56   Норильчане могут выбрать территорию для первоочередного благоустройства.
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17:12   70-летие со дня рождения замечательного норильского поэта, почетного гражданина города Юрия Бариева норильчане отметят юбилейным вечером памяти 12 января в публичной библиотеке. 15:00   Творчество молодых. Шестой этап открытого творческого проекта «Погружение» состоится 13 января 2018 года в 16 часов в Музее Норильска (Ленинский пр., 14).




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