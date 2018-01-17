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17 января 2018, 18:34



Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Красноярском крае стартовал11 января. Краевая олимпиада проходит и на территории Норильска.

Больше всего участников в олимпиаде по технологии – 114 человек, 110 школьников будут выполнять задания по физической культуре и 109 – по математике. Эти предметы стали лидерами по количеству участников на школьном и муниципальном этапах в текущем учебном году. Первые испытания прошли с 11 по 13 января по праву и французскому языку. Сегодня стало известно, что норильская школьница набрала максимальное количество баллов и стала одним из призеров региональной олимпиады по литературе. Второй год подряд для норильских учеников 8-11-х классов олимпиаду проводят в том числе на территории города – в школах № 28 и 13. Участников от Норильска в олимпиаде регионального уровня – 52 человека. Из них семь человек соревнуются в знаниях по русскому языку (в прошлом году было четыре участника), семь – по физике, пять – по литературе, семь - по обществознанию и т. д. На территории Норильска олимпиада краевого этапа проходит по 11 предметам (в прошлом году было по десяти, в 2018 году к перечню «местных» дисциплин добавили МХК). Еще по семи предметам олимпиада для наших детей носит выездной характер. По таким предметам, как немецкий язык или право, участников от Норильска нет. Всего же Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно проводит Всероссийскую олимпиаду школьников по 24 предметам. Площадками проведения олимпиады в этом году традиционно стали Сибирский федеральный университет и Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева. По основам безопасности жизнедеятельности олимпиада будет проводиться в Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России (в городе Железногорске). Понаблюдать за ходом региональной олимпиады в Норильске, а заодно провести образовательные курсы по математике из Красноярска приехали два эксперта. Преподаватели высшей школы, секретарь регионального этапа олимпиады Андрей Абакумов и член жюри олимпиады Игорь Зотов с 17 по 19 января проведут для 22 норильских старшеклассников ряд интеллектуальных занятий. Награждение участников и призеров регионального этапа олимпиады школьников состоится во дворце детей и молодежи 21 февраля.

Просмотров:143 За победу в интеллектуальных состязаниях борется 1571 школьник из 60 муниципальных образований региона, сообщают в краевом министерстве образования.Больше всего участников в олимпиаде по технологии – 114 человек, 110 школьников будут выполнять задания по физической культуре и 109 – по математике. Эти предметы стали лидерами по количеству участников на школьном и муниципальном этапах в текущем учебном году.Первые испытания прошли с 11 по 13 января по праву и французскому языку.Сегодня стало известно, что норильская школьница набрала максимальное количество баллов и стала одним из призеров региональной олимпиады по литературе.Второй год подряд для норильских учеников 8-11-х классов олимпиаду проводят в том числе на территории города – в школах № 28 и 13. Участников от Норильска в олимпиаде регионального уровня – 52 человека. Из них семь человек соревнуются в знаниях по русскому языку (в прошлом году было четыре участника), семь – по физике, пять – по литературе, семь - по обществознанию и т. д. На территории Норильска олимпиада краевого этапа проходит по 11 предметам (в прошлом году было по десяти, в 2018 году к перечню «местных» дисциплин добавили МХК). Еще по семи предметам олимпиада для наших детей носит выездной характер. По таким предметам, как немецкий язык или право, участников от Норильска нет.Всего же Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно проводит Всероссийскую олимпиаду школьников по 24 предметам.Площадками проведения олимпиады в этом году традиционно стали Сибирский федеральный университет и Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева. По основам безопасности жизнедеятельности олимпиада будет проводиться в Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России (в городе Железногорске).Понаблюдать за ходом региональной олимпиады в Норильске, а заодно провести образовательные курсы по математике из Красноярска приехали два эксперта. Преподаватели высшей школы, секретарь регионального этапа олимпиады Андрей Абакумов и член жюри олимпиады Игорь Зотов с 17 по 19 января проведут для 22 норильских старшеклассников ряд интеллектуальных занятий. Награждение участников и призеров регионального этапа олимпиады школьников состоится во дворце детей и молодежи 21 февраля.