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17 января 2018, 18:34

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Красноярском крае стартовал11 января. Краевая олимпиада проходит и на территории Норильска.


За победу в интеллектуальных состязаниях борется 1571 школьник из 60 муниципальных образований региона, сообщают в краевом министерстве образования.
Больше всего участников в олимпиаде по технологии – 114 человек, 110 школьников будут выполнять задания по физической культуре и 109 – по математике. Эти предметы стали лидерами по количеству участников на школьном и муниципальном этапах в текущем учебном году.
Первые испытания прошли с 11 по 13 января по праву и французскому языку.
Сегодня стало известно, что норильская школьница набрала максимальное количество баллов и стала одним из призеров региональной олимпиады по литературе.
Второй год подряд для норильских учеников 8-11-х классов олимпиаду проводят в том числе на территории города – в школах № 28 и 13. Участников от Норильска в олимпиаде регионального уровня – 52 человека. Из них семь человек соревнуются в знаниях по русскому языку (в прошлом году было четыре участника), семь – по физике, пять – по литературе, семь - по обществознанию и т. д. На территории Норильска олимпиада краевого этапа проходит по 11 предметам (в прошлом году было по десяти, в 2018 году к перечню «местных» дисциплин добавили МХК). Еще по семи предметам олимпиада для наших детей носит выездной характер. По таким предметам, как немецкий язык или право, участников от Норильска нет.
Всего же Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно проводит Всероссийскую олимпиаду школьников по 24 предметам.
Площадками проведения олимпиады в этом году традиционно стали Сибирский федеральный университет и Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева. По основам безопасности жизнедеятельности олимпиада будет проводиться в Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России (в городе Железногорске).
Понаблюдать за ходом региональной олимпиады в Норильске, а заодно провести образовательные курсы по математике из Красноярска приехали два эксперта. Преподаватели высшей школы, секретарь регионального этапа олимпиады Андрей Абакумов и член жюри олимпиады Игорь Зотов с 17 по 19 января проведут для 22 норильских старшеклассников ряд интеллектуальных занятий. Награждение участников и призеров регионального этапа олимпиады школьников состоится во дворце детей и молодежи 21 февраля.

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    Список новостей

 17 января 2018 
18:34   Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Красноярском крае стартовал11 января. Краевая олимпиада проходит и на территории Норильска. 16:30   Минус 60 по жесткости. В Норильске объявляют штормовое предупреждение по низким температурам и отменяют крещенские купания.
15:17   Сегодня в Норильске благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» отмечает свое десятилетие. 13:45   Погода вносит коррективы. В Норильске переносят открытие нового детского клуба, а в Дудинке – матч «хоккея в валенках».
13:10   В Норильск пришли крещенские морозы. 12:28   На Таймыре будут развивать сельскохозяйственное производство. Для этого планируют создать муниципальное бюджетное учреждение (МБУ).
11:43   Бывшая жительница Норильска предстанет перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.

 16 января 2018 
19:22   До 9 февраля норильчанам предстоит выбрать три территории из десятка, претендующих на благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». 19:13   В Норильске будут судить мужчину за кражу кабеля.
19:08   Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысячи, пытаясь приобрести новогодний подарок. 19:03   Дочернее предприятие «Норникеля» Быстринский ГОК получил одобрение государственной экологической экспертизы.
18:56   Угрозы школьным завтракам нет. Информация о неплатежеспособности предприятия, которое занимается организацией школьного питания, не подтверждается. 18:40   Этим летом в Норильске отремонтируют фасады Дома физкультуры, музыкальной школы, спорткомплекса «Талнах», центра «Виктория» и других образовательных заведений.
18:10   В Норильске после новогодних каникул продолжает работу Школа актерского мастерства в рамках конкурса юных чтецов «Живая классика». 16:49   В Норильске семьи с низким доходом могут претендовать на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала. Соответствующие заявления принимает Пенсионный фонд России.
16:31   «Дамир Муратов. Антиутопия». Выставка современного искусства под таким названием откроется в пятницу в норильской художественной галерее. 15:25   В Норильске родительская плата за детские сады с 1 января вырастет, но менее чем на 5%. Соответствующее постановление подписал глава города.
13:06   «Братья Ч.» возвращаются. Спектакль режиссера Тимура Насирова из Новосибирска, поставленный с норильскими артистами по пьесе Елены Греминой, снова включен в репертуар. 12:38   В Норильске освятили рудник «Заполярный».
12:09   МФК «Норильский никель» побеждает «Синару» в первом полуфинальном матче Кубка России. 10:30   СПА для горняков. «Норникель» переводит Заполярный филиал на новую методику крепления горных выработок.

 15 января 2018 
21:21   «Возьмемся за руки, друзья!» Праздничное мероприятие под таким названием провели для своих подопечных фонды содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» и «Горлица» 21:09   Из Норильска стартовала экстремальная экспедиция до Диксона на стандартных легковых автомобилях. Участники автопробега претендуют на рекорд
20:34   Норильские оперативники пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере 20:28   Выстрелы в ночи. Жителя одного из районов Норильска арестовали за пальбу из охотничьего ружья в черте города
20:16   Лекции для православных норильчан от матушки. Необычно прошли рождественские святки в приходе Свято-Троицкого храма района Талнах 20:04   В корпоративном университете «Норникеля» продолжается работа очередной трехдневной обучающей сессии для участников курса «Социальное предпринимательство»
18:20   Театр для маленьких норильчан станет еще ближе и доступнее. 17:51   Сегодня вечером МФК «Норильский никель» сразится в полуфинальном матче Кубка России.
17:49   В Норильске продолжают выявлять сильнейших армрестлеров в рамках чемпионата AFC2–ZARUBA. 14:58   МФК «Норильский никель» уступил в 12-м туре Суперлиги. Обидчиком норильчан выступила «Синара», переигравшая соперника со счетом 5:2.
12:37   В 2017 году авиакомпания NordStar перевезла около 1,5 миллиона пассажиров. Ремонт полосы аэропорта «Норильск» не помешал превышению показателей пассажироперевозок за 2016 год. 11:36   Размер выплат на первенцев утверждается в каждом регионе. В Норильске он составит немногим более 16 тысяч рублей.
11:18   Похулиганить безнаказанно не получилось. Полицейские установили подростков, разбивших платежный терминал в одном из павильонов Норильска.

 12 января 2018 
18:23   Завтра в Норильске заканчивается полярная ночь. 45 суток норильчне не выдели солнца. 17:57   Гей-парада в Норильске не будет! Администрация города дала официальный ответ на запрос представителей ЛГБТ о проведении мероприятий на территории НПР.
17:43   Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Норильск – Самара – Баку – Самара - Норильск. 17:36   Сегодня "Заполярная правда" подвела итоги онлайн-конкурса «Новогодний дружок». Фото своих поделок на сайт газеты выложили около трех сотен юных норильчан.
15:44   VI лаборатория современной драматургии «Полярка» пройдет в Норильске с 19 по 28 января. 15:32   Будущих абитуриеннтов СПбГУ приглашают на онлайн-вебинар, который пройдет в публичной библиотеке Норильска 18 января.
12:29   Завтра в стране будут отмечать День российской печати. Именно 13 января по указу Петра I в далеком 1703 году вышла в свет первая напечатанная газета «Ведомости». 12:15   В России может появиться звание «Заслуженный журналист».

 11 января 2018 
19:55   Несколько норильчан вошли в список самых перспективных управленцев. Обновлённый состав федерального резерва управленческих кадров одобрил Владимир Путин. 19:36   Для рядовых горожан - события, выходящие за грань понимания, для них – обычная работа. Накануне своего профессионального праздника сотрудники норильской прокуратуры рассказали об итогах 2017 года.
19:05   Число погибших в автоавариях на дорогах Норильска в 2017 году снизилось. 18:56   Норильчане могут выбрать территорию для первоочередного благоустройства.
18:04   Пройдет ли гей-парад в Норильске? Заявление о проведении мероприятий в нашем городе подал известный ЛГБТ-активист Николай Алексеев. 17:19   Сегодня Центр милосердия Норильска провел очередную святочную акцию, приурочив ее к дню памяти убиенных младенцев, который церковь отмечает 11 января.
17:12   70-летие со дня рождения замечательного норильского поэта, почетного гражданина города Юрия Бариева норильчане отметят юбилейным вечером памяти 12 января в публичной библиотеке. 15:00   Творчество молодых. Шестой этап открытого творческого проекта «Погружение» состоится 13 января 2018 года в 16 часов в Музее Норильска (Ленинский пр., 14).




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