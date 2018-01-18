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18 января 2018, 12:51



Более 1,6 млн руб. вернули потребителям Норильска в декабре 2017-го за некачественные товары и услуги. Итоги работы за месяц подвели в УПРиУ.

По структуре заявлений: больше всего жалоб поступило на услуги торговли – 68 обращений (56,2%); на бытовые услуги – 15 обращений, на жилищно-коммунальные услуги – восемь обращений. По поступившим обращениям специалисты управления дали 90 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказали помощь в составлении 30 претензий и в подготовке четырех проектов исковых заявлений в суд. По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 1 627 738 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 1 360 425 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 267 313 руб. В сфере торговли в одном случае продавец устранил недостаток в товаре за свой счет на сумму товара 6 800 руб. В 11 случаях некачественный товар заменили на общую сумму 640 779 руб.; 192 625 руб. продавцы вернули покупателям за некачественный товар. В области оказания услуг в пяти случаях исполнители устранили недостатки выполненных работ на общую сумму 68 842 руб. В трех случаях потребители отказались от исполнения договора об оказании услуг и им было возвращено 258 000 руб.

Просмотров:203 В декабре 2017 года в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска для защиты своих прав потребителей обратились 130 граждан, из них девять - индивидуальных предпринимателей (по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства) и 121 потребитель с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества. При этом в Центрального районе поступило 63 обращения, в Талнахе и Кайеркане - 30 и 37 соответственно.По структуре заявлений: больше всего жалоб поступило на услуги торговли – 68 обращений (56,2%); на бытовые услуги – 15 обращений, на жилищно-коммунальные услуги – восемь обращений.По поступившим обращениям специалисты управления дали 90 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказали помощь в составлении 30 претензий и в подготовке четырех проектов исковых заявлений в суд.По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 1 627 738 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 1 360 425 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 267 313 руб.В сфере торговли в одном случае продавец устранил недостаток в товаре за свой счет на сумму товара 6 800 руб. В 11 случаях некачественный товар заменили на общую сумму 640 779 руб.; 192 625 руб. продавцы вернули покупателям за некачественный товар.В области оказания услуг в пяти случаях исполнители устранили недостатки выполненных работ на общую сумму 68 842 руб. В трех случаях потребители отказались от исполнения договора об оказании услуг и им было возвращено 258 000 руб.