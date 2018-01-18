Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
18 января 2018, 13:14

Сегодня ночью в Норильске сгорел автобус НПОПАТ. Пострадавших нет.


Сообщение о возгорании автобуса на пульт единой диспетчерской службы поступило сегодня ночью в 01.17. На место происшествия незамедлительно выехали две пожарные машины. В тушении автобуса принимали участие восемь спасателей. Огонь потушили за 15 минут. В результате пожара выгорело 8 кв. м салона, сообщили дознаватели Пожнадзора.
Как сообщили в НПОПАТ, автобус марки МАЗ-103 2005 года выпуска полностью отработал свой срок эксплуатации - 12 лет. Общий пробег за это время составил один миллион км. Как отметил и. о. директор НПОПАТ Александр Тетенькин, пассажиров в автобусе не было, т. к. это не был заказанный рейс, а технический перегон. Машину перегоняли из гаража в Центральном районе в гараж в районе Талнах. Возгорание произошло на Вальковском шоссе в районе старой заправочной станции. Создана специальная комиссия по расследованию произошедшего. Причины возгорании устанавливаются.

Просмотров:555
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.



вася: капец


    Список новостей

 18 января 2018 
19:05   Забавные истории. Рыбак снял на видео песца, умильные трюки которого в конце концов заставили его поделиться со зверьком своей добычей. 17:12   Кто жалуется чаще? В прокуратуре Норильска проанализировали обращения горожан по предоставлению услуг ЖКХ.
16:58   За 2017 год прокуратура Норильска выявила более 100 нарушений в сфере ЖКХ и жилищных правоотношений. 16:50   Перинатальный центр в Норильске должны ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 года.
16:36   Выход из полярной ночи Таймыр отмечает праздником "Хэйро". 15:22   Подопечным благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» необходима помощь неравнодушных норильчан.
15:03   В Норильске полицейские рассказали местным СМИ о работе в области профилактики и расследования преступлений, связанных с мошенничествами. 14:16   «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» - уникальный межмузейный проект, который объединил северные музеи страны, проходит под эгидой компании «Норникель».
14:01   Размер выплат таймырским оленеводам с начала этого года вырос вдвое. 13:16   Кольская ГМК «Норникеля» модернизирует контейнерную площадку в Мончегорске.
13:14   Сегодня ночью в Норильске сгорел автобус НПОПАТ. Пострадавших нет. 12:51   Более 1,6 млн руб. вернули потребителям Норильска в декабре 2017-го за некачественные товары и услуги. Итоги работы за месяц подвели в УПРиУ.

 17 января 2018 
18:34   Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Красноярском крае стартовал11 января. Краевая олимпиада проходит и на территории Норильска. 16:30   Минус 60 по жесткости. В Норильске объявляют штормовое предупреждение по низким температурам и отменяют крещенские купания.
15:17   Сегодня в Норильске благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» отмечает свое десятилетие. 13:45   Погода вносит коррективы. В Норильске переносят открытие нового детского клуба, а в Дудинке – матч «хоккея в валенках».
13:10   В Норильск пришли крещенские морозы. 12:28   На Таймыре будут развивать сельскохозяйственное производство. Для этого планируют создать муниципальное бюджетное учреждение (МБУ).
11:43   Бывшая жительница Норильска предстанет перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.

 16 января 2018 
19:22   До 9 февраля норильчанам предстоит выбрать три территории из десятка, претендующих на благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». 19:13   В Норильске будут судить мужчину за кражу кабеля.
19:08   Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысячи, пытаясь приобрести новогодний подарок. 19:03   Дочернее предприятие «Норникеля» Быстринский ГОК получил одобрение государственной экологической экспертизы.
18:56   Угрозы школьным завтракам нет. Информация о неплатежеспособности предприятия, которое занимается организацией школьного питания, не подтверждается. 18:40   Этим летом в Норильске отремонтируют фасады Дома физкультуры, музыкальной школы, спорткомплекса «Талнах», центра «Виктория» и других образовательных заведений.
18:10   В Норильске после новогодних каникул продолжает работу Школа актерского мастерства в рамках конкурса юных чтецов «Живая классика». 16:49   В Норильске семьи с низким доходом могут претендовать на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала. Соответствующие заявления принимает Пенсионный фонд России.
16:31   «Дамир Муратов. Антиутопия». Выставка современного искусства под таким названием откроется в пятницу в норильской художественной галерее. 15:25   В Норильске родительская плата за детские сады с 1 января вырастет, но менее чем на 5%. Соответствующее постановление подписал глава города.
13:06   «Братья Ч.» возвращаются. Спектакль режиссера Тимура Насирова из Новосибирска, поставленный с норильскими артистами по пьесе Елены Греминой, снова включен в репертуар. 12:38   В Норильске освятили рудник «Заполярный».
12:09   МФК «Норильский никель» побеждает «Синару» в первом полуфинальном матче Кубка России. 10:30   СПА для горняков. «Норникель» переводит Заполярный филиал на новую методику крепления горных выработок.

 15 января 2018 
21:21   «Возьмемся за руки, друзья!» Праздничное мероприятие под таким названием провели для своих подопечных фонды содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» и «Горлица» 21:09   Из Норильска стартовала экстремальная экспедиция до Диксона на стандартных легковых автомобилях. Участники автопробега претендуют на рекорд
20:34   Норильские оперативники пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере 20:28   Выстрелы в ночи. Жителя одного из районов Норильска арестовали за пальбу из охотничьего ружья в черте города
20:16   Лекции для православных норильчан от матушки. Необычно прошли рождественские святки в приходе Свято-Троицкого храма района Талнах 20:04   В корпоративном университете «Норникеля» продолжается работа очередной трехдневной обучающей сессии для участников курса «Социальное предпринимательство»
18:20   Театр для маленьких норильчан станет еще ближе и доступнее. 17:51   Сегодня вечером МФК «Норильский никель» сразится в полуфинальном матче Кубка России.
17:49   В Норильске продолжают выявлять сильнейших армрестлеров в рамках чемпионата AFC2–ZARUBA. 14:58   МФК «Норильский никель» уступил в 12-м туре Суперлиги. Обидчиком норильчан выступила «Синара», переигравшая соперника со счетом 5:2.
12:37   В 2017 году авиакомпания NordStar перевезла около 1,5 миллиона пассажиров. Ремонт полосы аэропорта «Норильск» не помешал превышению показателей пассажироперевозок за 2016 год. 11:36   Размер выплат на первенцев утверждается в каждом регионе. В Норильске он составит немногим более 16 тысяч рублей.
11:18   Похулиганить безнаказанно не получилось. Полицейские установили подростков, разбивших платежный терминал в одном из павильонов Норильска.

 12 января 2018 
18:23   Завтра в Норильске заканчивается полярная ночь. 45 суток норильчне не выдели солнца. 17:57   Гей-парада в Норильске не будет! Администрация города дала официальный ответ на запрос представителей ЛГБТ о проведении мероприятий на территории НПР.
17:43   Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Норильск – Самара – Баку – Самара - Норильск. 17:36   Сегодня "Заполярная правда" подвела итоги онлайн-конкурса «Новогодний дружок». Фото своих поделок на сайт газеты выложили около трех сотен юных норильчан.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх