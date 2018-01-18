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18 января 2018, 13:14



Сегодня ночью в Норильске сгорел автобус НПОПАТ. Пострадавших нет.

Как сообщили в НПОПАТ, автобус марки МАЗ-103 2005 года выпуска полностью отработал свой срок эксплуатации - 12 лет. Общий пробег за это время составил один миллион км. Как отметил и. о. директор НПОПАТ Александр Тетенькин, пассажиров в автобусе не было, т. к. это не был заказанный рейс, а технический перегон. Машину перегоняли из гаража в Центральном районе в гараж в районе Талнах. Возгорание произошло на Вальковском шоссе в районе старой заправочной станции. Создана специальная комиссия по расследованию произошедшего. Причины возгорании устанавливаются.

Просмотров:555 Сообщение о возгорании автобуса на пульт единой диспетчерской службы поступило сегодня ночью в 01.17. На место происшествия незамедлительно выехали две пожарные машины. В тушении автобуса принимали участие восемь спасателей. Огонь потушили за 15 минут. В результате пожара выгорело 8 кв. м салона, сообщили дознаватели Пожнадзора.Как сообщили в НПОПАТ, автобус марки МАЗ-103 2005 года выпуска полностью отработал свой срок эксплуатации - 12 лет. Общий пробег за это время составил один миллион км. Как отметил и. о. директор НПОПАТ Александр Тетенькин, пассажиров в автобусе не было, т. к. это не был заказанный рейс, а технический перегон. Машину перегоняли из гаража в Центральном районе в гараж в районе Талнах. Возгорание произошло на Вальковском шоссе в районе старой заправочной станции. Создана специальная комиссия по расследованию произошедшего. Причины возгорании устанавливаются.