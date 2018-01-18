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18 января 2018, 13:16

Кольская ГМК «Норникеля» модернизирует контейнерную площадку в Мончегорске.


На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель») завершается модернизация контейнерной площадки. После реконструкции скорость обработки грузов существенно вырастет. Инвестиции «Норникеля» в реализацию проекта составляют около 100 млн руб., сообщает пресс-служба компании.
На контейнерной площадке обрабатывают и отправляют потребителям готовую продукцию — никель и медь, а также принимают крупногабаритные грузы: в основном производственное оборудование, которое поступает в адрес компании. Кроме того, возможности площадки позволяют обрабатывать таможенные грузы. Под них оборудован специальный склад.
Реконструкция площадки связана прежде всего с увеличением объемов выпуска никеля в Мончегорске в рамках реализации стратегии развития «Норникеля». За последние два года производство готовой продукции, которая отправляется потребителям исключительно в контейнерах, возросло у Кольской ГМК более чем на 30 процентов. При этом скорость обработки контейнерных грузов по технологическим причинам оставалась на прежнем уровне.
Сейчас контейнерная площадка способна принимать на обработку одновременно пять железнодорожных платформ. Чтобы увеличить пропускную способность, принято решение расширить зону приема железнодорожных вагонов. Для этого дополнительно забетонировали более 3000 кв. м территории контейнерной площадки.
После окончания реконструкции здесь можно будет ставить под разгрузку и загрузку сразу 20 железнодорожных платформ. Это позволит не только значительно сократить время обработки грузов, но и снизить в четыре раза частоту использования маневренных локомотивов, которые привлекаются для перестановки платформ.
На контейнерной площадке также установят хозяйственно-бытовое помещение с водопроводом и канализацией, что улучшит бытовые условия персонала.

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