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18 января 2018, 14:01



Размер выплат таймырским оленеводам с начала этого года вырос вдвое.

Так, с 2018 года увеличены субвенции бюджету Таймыра на безвозмездное обеспечение лиц из числа коренных малочисленных народов Таймыра кочевым жильём в виде балка, ГСМ, спутниковыми навигаторами и телефонами. С этого года также увеличится размер выплат за изъятие особи волка из естественной среды обитания. Что касается поддержки студентов из числа коренных малочисленных народов Таймыра, обучающихся за пределами муниципального района, размер их дополнительной стипендии теперь составит 1,5 тысячи рублей. Кроме того, всем студентам из числа коренных малочисленных народов Таймыра, а не только детям-сиротам, теперь будут компенсироваться расходы на оплату проезда в пределах территории Российской Федерации от места жительства к месту обучения и обратно. С этого года победители традиционных гонок на оленьих упряжках вновь будут получать в качестве ценного приза снегоход. Таймырские педагоги, преподающие родные языки в школах, в этом году будут получать ежемесячные социальные выплаты в размере 5 650 рублей. Одной из важных событий этого года станет создание нового муниципального учреждения по развитию домашнего северного оленеводства. Кроме того, власти Таймыра намерены ввести новые меры поддержки коренных этносов полуострова. В их числе компенсация затрат, связанных с оформлением земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам из числа коренных малочисленных народов, а также обеспечение оленеводов сельского поселения Хатанга каменным углем и предоставления санаторно-курортного и восстановительного лечения оленеводам и членам их семей с обязательной компенсацией проезда к месту лечения и обратно.

Просмотров:177 С января этого года размер компенсационных выплат для оленеводов увеличен с четырех до восьми тысяч рублей (без учета НДФЛ), для рыбаков и промысловиков - до шести тысяч рублей. Помимо этого, увеличены ещё несколько существующих и введены новые меры поддержки коренных этносов Таймыра, что стало возможным благодаря большой совместной работе, проведённой руководством Таймыра и таймырскими депутатами краевого Законодательного собрания при поддержке правительства края, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Так, с 2018 года увеличены субвенции бюджету Таймыра на безвозмездное обеспечение лиц из числа коренных малочисленных народов Таймыра кочевым жильём в виде балка, ГСМ, спутниковыми навигаторами и телефонами. С этого года также увеличится размер выплат за изъятие особи волка из естественной среды обитания.Что касается поддержки студентов из числа коренных малочисленных народов Таймыра, обучающихся за пределами муниципального района, размер их дополнительной стипендии теперь составит 1,5 тысячи рублей. Кроме того, всем студентам из числа коренных малочисленных народов Таймыра, а не только детям-сиротам, теперь будут компенсироваться расходы на оплату проезда в пределах территории Российской Федерации от места жительства к месту обучения и обратно.С этого года победители традиционных гонок на оленьих упряжках вновь будут получать в качестве ценного приза снегоход.Таймырские педагоги, преподающие родные языки в школах, в этом году будут получать ежемесячные социальные выплаты в размере 5 650 рублей.Одной из важных событий этого года станет создание нового муниципального учреждения по развитию домашнего северного оленеводства.Кроме того, власти Таймыра намерены ввести новые меры поддержки коренных этносов полуострова. В их числе компенсация затрат, связанных с оформлением земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам из числа коренных малочисленных народов, а также обеспечение оленеводов сельского поселения Хатанга каменным углем и предоставления санаторно-курортного и восстановительного лечения оленеводам и членам их семей с обязательной компенсацией проезда к месту лечения и обратно.