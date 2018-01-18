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18 января 2018, 14:16



«Освоение Севера. Тысяча лет успеха» - уникальный межмузейный проект, который объединил северные музеи страны, проходит под эгидой компании «Норникель».

Проект посвящен освоению русского Севера и направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья и популяризацию уникальных коллекций из собраний музеев девяти регионов страны – от Кольского полуострова до Таймыра. В течение 2017-2019 гг. музеи девяти регионов страны будут вести рассказ о яркой истории русского пути на Север. Межмузейный проект уникален тем, что он впервые позволяет рассмотреть тысячелетний русский путь на Север через призму артефактов, документов, литературных произведений и мультимедийных композиций. Интереснейшие эпизоды этой истории будут рассказаны лучшими музеями нашей страны. Первый этап проекта под общим названием «Три столицы» реализован в 2017 году и объединил три города - Великий Новгород, Москву и Санкт-Петербург, в каждом из которых состоялись масштабные выставки. Первая из них - «Путь на Север. Истоки» прошла в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике. В октябре в Ивановском зале Российской государственной библиотеки в Москве открылась выставка «Карты земель российского Севера: реальность и мифы». С декабря прошлого года в Государственном музее истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость) можно увидеть «Образы Севера». Год завершился круглым столом «Освоение Севера - музейная история», финалом которого стал символический выстрел из пушки Петропавловской крепости. Гильза с памятной гравировкой будет в рамках презентации торжественно передана в дар Таймырскому краеведческому музею. Юлия Кантор, автор идеи и куратор проекта, доктор исторических наук: «Принципиально, что рассказ ведется не линейно-хронологически, а сюжетно: мы хотим представить самые разные грани тысячелетней «северной истории», сохраненной в российских музеях. Серия из девяти выставок, представляющих антологию освоения Севера, станет своеобразной мозаикой, которая сложится в единое полотно, рассматривать которое будет интересно и профессионалам, и просто неравнодушным к истории Отечества людям». Каждая из девяти экспозиций будет сопровождаться выпуском иллюстрированного научно-популярного издания, которые вместе составят музейную «Северную энциклопедию», основанную на редких экспонатах. Первые три тома уже изданы и будут представлены на презентациях в Дудинке и Норильске и переданы в дар музею и библиотеке. В 2018 году проект продолжится в Выборге, Омске и Перми (в 2019-м – в Мурманске, Архангельске, Красноярске и Норильске – в честь 100-летия открытия Норильского месторождения).

Просмотров:189 Представление межмузейного проекта состоится 26 января в Таймырском краеведческом музее и 27 января в публичной библиотеке Норильска.Проект посвящен освоению русского Севера и направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья и популяризацию уникальных коллекций из собраний музеев девяти регионов страны – от Кольского полуострова до Таймыра.В течение 2017-2019 гг. музеи девяти регионов страны будут вести рассказ о яркой истории русского пути на Север. Межмузейный проект уникален тем, что он впервые позволяет рассмотреть тысячелетний русский путь на Север через призму артефактов, документов, литературных произведений и мультимедийных композиций. Интереснейшие эпизоды этой истории будут рассказаны лучшими музеями нашей страны.Первый этап проекта под общим названием «Три столицы» реализован в 2017 году и объединил три города - Великий Новгород, Москву и Санкт-Петербург, в каждом из которых состоялись масштабные выставки. Первая из них - «Путь на Север. Истоки» прошла в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике. В октябре в Ивановском зале Российской государственной библиотеки в Москве открылась выставка «Карты земель российского Севера: реальность и мифы». С декабря прошлого года в Государственном музее истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость) можно увидеть «Образы Севера». Год завершился круглым столом «Освоение Севера - музейная история», финалом которого стал символический выстрел из пушки Петропавловской крепости. Гильза с памятной гравировкой будет в рамках презентации торжественно передана в дар Таймырскому краеведческому музею.Юлия Кантор, автор идеи и куратор проекта, доктор исторических наук:«Принципиально, что рассказ ведется не линейно-хронологически, а сюжетно: мы хотим представить самые разные грани тысячелетней «северной истории», сохраненной в российских музеях. Серия из девяти выставок, представляющих антологию освоения Севера, станет своеобразной мозаикой, которая сложится в единое полотно, рассматривать которое будет интересно и профессионалам, и просто неравнодушным к истории Отечества людям».Каждая из девяти экспозиций будет сопровождаться выпуском иллюстрированного научно-популярного издания, которые вместе составят музейную «Северную энциклопедию», основанную на редких экспонатах. Первые три тома уже изданы и будут представлены на презентациях в Дудинке и Норильске и переданы в дар музею и библиотеке.В 2018 году проект продолжится в Выборге, Омске и Перми (в 2019-м – в Мурманске, Архангельске, Красноярске и Норильске – в честь 100-летия открытия Норильского месторождения).