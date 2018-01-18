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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:05 Забавные истории. Рыбак снял на видео песца, умильные трюки которого в конце концов заставили его поделиться со зверьком своей добычей.
17:12 Кто жалуется чаще? В прокуратуре Норильска проанализировали обращения горожан по предоставлению услуг ЖКХ.
16:58 За 2017 год прокуратура Норильска выявила более 100 нарушений в сфере ЖКХ и жилищных правоотношений.
16:50 Перинатальный центр в Норильске должны ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 года.
16:36 Выход из полярной ночи Таймыр отмечает праздником "Хэйро".
15:22 Подопечным благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» необходима помощь неравнодушных норильчан.
15:03 В Норильске полицейские рассказали местным СМИ о работе в области профилактики и расследования преступлений, связанных с мошенничествами.
14:16 «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» - уникальный межмузейный проект, который объединил северные музеи страны, проходит под эгидой компании «Норникель».
14:01 Размер выплат таймырским оленеводам с начала этого года вырос вдвое.
13:16 Кольская ГМК «Норникеля» модернизирует контейнерную площадку в Мончегорске.
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