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18 января 2018, 15:03

В Норильске полицейские рассказали местным СМИ о работе в области профилактики и расследования преступлений, связанных с мошенничествами.


Пресс-конференция состоялась в отделе МВД России по г. Норильску. И. о. начальника полиции отдела МВД России по г. Норильску Виталий Цауня сообщил, что в 2017 году в отделе МВД по г. Норильску по фактам мошенничества возбуждено 166 уголовных дел, раскрыто и направлено в суд 51. Виталий Викторович подчеркнул, что от злоумышленников не застрахованы не только доверчивые в силу возраста пенсионеры, но и молодое, социально активное поколение. Распространенными способами обмана этой категории населения являются мошенничества, совершаемые через сеть Интернет.
Анализ, проведенный оперативниками, показал, что 100 из зарегистрированных в течение года мошенничеств были совершены посредством сети. В том числе 72 раза норильчане попадались на уловки злоумышленников при работе с объявлениями об оказании услуг (продажа авиабилетов, товаров, аренда и продажа жилья), на сайте «Авито» с мошенниками столкнулись 25 заявителей, трое норильчан пострадали от злоумышленников, перечислив денежные средства «в долг» в ходе переписки в социальной сети с владельцами «взломанных» страниц.
Актуальными для нашего города продолжают оставаться и так называемые «телефонные» мошенничества. Неизвестные, как правило, из других регионов звонят на номера телефонов норильчан и выманивают деньги, рассказывая истории о ДТП или проблеме, для разрешения которой необходима некоторая сумма. Несмотря на проводимую профилактическую работу, до сих пор находятся граждане, которые верят таким звонкам и перечисляют аферистам свои сбережения.
Так, по телефонным мошенничествам в минувшем году отделом МВД России по г. Норильску было возбуждено 20 уголовных дел. В череде обманов 3 норильчанина перечислили деньги преступникам, выступавшим под видом «целителей», трое же попались на предложение решить «проблемы с полицией», в 6 случаях мошенничеством обернулось предложение помощи в получении кредита, 1 звонок потерпевшему мошенники осуществили под видом работников службы безопасности банка, 1 раз мошенники представились должностными лицами, по одному разу у злоумышленников «сработало» предложение о выигрыше и сообщение о возможности возврата утраченного имущества, по два раза норильчане попались на рассказ о компенсации ранее причиненного ущерба и на предложение о продаже товаров.
«Как же уберечься от аферистов? В числе универсальных способов защиты от мошенников Виталий Цауня назвал простой телефонный звонок. Позвоните своим родственникам или друзьям, от имени которых у вас просят денег. Позвоните в ту компанию, которая якобы прислала к вам своего представителя. Наконец, позвоните в полицию, если вам кажутся подозрительными люди, пытающиеся под различными предлогами войти в доверие.
Никогда никому не сообщайте свои паспортные данные, пароли от личных кабинетов онлайн-сервисов и реквизиты своих банковских карт посторонним лицам, не передавайте и не переводите денежные средства лицам, которых не знаете лично! Помните также, что ни один банк не работает с клиентами дистанционно. Любые действия с картой работники банка производят только при личном обращении держателя карты в банк. А раздача тех или иных «компенсаций» крайне маловероятна без проявления инициативы. Получить какие-либо выплаты гражданин может только после личного обращения в то или иное учреждение и написания там соответствующего заявления.
Не доверяйте сомнительным объявлениям в социальных сетях и мессенджерах, перепроверяйте полученную информацию и не переводите свои деньги в счет «предоплаты» за тот или иной товар неизвестным людям; не делайте этого и в случае, если вам предлагают приобрести товар дистанционно с обещаниями выслать его почтой или требуют предварительную оплату за гарантию, что он не будет продан другому лицу. Будьте бдительны и когда сами размещаете объявление о продаже какого-либо товара на сайтах бесплатных объявлений», - говорится в сообщении пресс-службы ОМВД РФ по г. Норильску.
В завершение встречи и.о. начальника полиции отдела МВД России по г. Норильску порекомендовал норильчанам, осведомленным о распространенных уловках мошенников, активнее делиться своими знаниями с друзьями и родственниками, особенно людьми старшего поколения. Всегда помните, что завтра близкий вам человек может столкнуться с ситуацией, о которой мог быть предупрежден сегодня.

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