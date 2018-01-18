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18 января 2018, 15:22

Подопечным благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» необходима помощь неравнодушных норильчан.


Горожане уже не раз оказывали помощь в приобретении кормов для животных. Не так давно молодежное объединение «Спектр» организовало акцию по сбору кормов и средств ухода за животными. Норильчане активно откликнулись и принесли довольно много различных сухих кормов. Но на попечении фонда есть также особенные хвостатые постояльцы, которые в силу возраста или состояния здоровья уже не могут его есть и им необходим мягкий корм. За один день такого корма в приюте уходит более 25 пачек. Также очень необходимо средство «Доместос», которым отмываются кошачьи лотки, а их тоже немало.
На днях на попечении волонтеров фонда появилось два новых подопечных: кошечка Ася и пока еще безымянный котик. Может быть, у кого-то из жителей Большого Норильска появятся идеи, как назвать котофея. Их можно будет написать на телефон ватсап, который указан ниже. Котику не больше пяти лет и его подобрала на улице одна неравнодушная норильчанка, съездила с ним в клинику, где животное осмотрели и взяли кровь на анализ. У кота большая гематома с левой стороны пасти и синяк под глазом. Ударили котофея около пяти дней назад. Животное записали на 23 января на операцию, пострадавший глаз придется удалять, заодно кота кастрируют. Стоимость операции около 10 тысяч рублей. Еще две тысячи рублей необходимо на стерилизацию Аси.
Помощь подопечным фонда можно оказать как денежными средствами, так и купив мягкий корм или моющие средства. Реквизиты благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»:
Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. В назначении платежа не надо ничего указывать или написать БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ. Также деньги можно перевести на карту волонтера по мобильному банку 89131628072.
Если кто-то захочет самостоятельно приобрести все необходимое для подопечных фонда, то можно позвонить по телефону - 89131628072 или написать в ватсап по номеру - 89134972790.
Отчеты по расходованию средств выкладываются на страницах фонда вКонтакте - vk.com/fpoteryashki и на фейсбук - fb.com/groups/1190561304295913/

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16:36   Выход из полярной ночи Таймыр отмечает праздником "Хэйро". 15:22   Подопечным благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» необходима помощь неравнодушных норильчан.
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18:56   Угрозы школьным завтракам нет. Информация о неплатежеспособности предприятия, которое занимается организацией школьного питания, не подтверждается. 18:40   Этим летом в Норильске отремонтируют фасады Дома физкультуры, музыкальной школы, спорткомплекса «Талнах», центра «Виктория» и других образовательных заведений.
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12:09   МФК «Норильский никель» побеждает «Синару» в первом полуфинальном матче Кубка России. 10:30   СПА для горняков. «Норникель» переводит Заполярный филиал на новую методику крепления горных выработок.

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20:34   Норильские оперативники пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере 20:28   Выстрелы в ночи. Жителя одного из районов Норильска арестовали за пальбу из охотничьего ружья в черте города
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18:20   Театр для маленьких норильчан станет еще ближе и доступнее. 17:51   Сегодня вечером МФК «Норильский никель» сразится в полуфинальном матче Кубка России.
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 12 января 2018 
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17:43   Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Норильск – Самара – Баку – Самара - Норильск. 17:36   Сегодня "Заполярная правда" подвела итоги онлайн-конкурса «Новогодний дружок». Фото своих поделок на сайт газеты выложили около трех сотен юных норильчан.




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