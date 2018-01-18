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18 января 2018, 15:22



Подопечным благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» необходима помощь неравнодушных норильчан.

На днях на попечении волонтеров фонда появилось два новых подопечных: кошечка Ася и пока еще безымянный котик. Может быть, у кого-то из жителей Большого Норильска появятся идеи, как назвать котофея. Их можно будет написать на телефон ватсап, который указан ниже. Котику не больше пяти лет и его подобрала на улице одна неравнодушная норильчанка, съездила с ним в клинику, где животное осмотрели и взяли кровь на анализ. У кота большая гематома с левой стороны пасти и синяк под глазом. Ударили котофея около пяти дней назад. Животное записали на 23 января на операцию, пострадавший глаз придется удалять, заодно кота кастрируют. Стоимость операции около 10 тысяч рублей. Еще две тысячи рублей необходимо на стерилизацию Аси. Помощь подопечным фонда можно оказать как денежными средствами, так и купив мягкий корм или моющие средства. Реквизиты благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»: Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. В назначении платежа не надо ничего указывать или написать БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ. Также деньги можно перевести на карту волонтера по мобильному банку 89131628072. Если кто-то захочет самостоятельно приобрести все необходимое для подопечных фонда, то можно позвонить по телефону - 89131628072 или написать в ватсап по номеру - 89134972790. Отчеты по расходованию средств выкладываются на страницах фонда вКонтакте - vk.com/fpoteryashki и на фейсбук - fb.com/groups/1190561304295913/

Просмотров:238 Горожане уже не раз оказывали помощь в приобретении кормов для животных. Не так давно молодежное объединение «Спектр» организовало акцию по сбору кормов и средств ухода за животными. Норильчане активно откликнулись и принесли довольно много различных сухих кормов. Но на попечении фонда есть также особенные хвостатые постояльцы, которые в силу возраста или состояния здоровья уже не могут его есть и им необходим мягкий корм. За один день такого корма в приюте уходит более 25 пачек. Также очень необходимо средство «Доместос», которым отмываются кошачьи лотки, а их тоже немало.На днях на попечении волонтеров фонда появилось два новых подопечных: кошечка Ася и пока еще безымянный котик. Может быть, у кого-то из жителей Большого Норильска появятся идеи, как назвать котофея. Их можно будет написать на телефон ватсап, который указан ниже. Котику не больше пяти лет и его подобрала на улице одна неравнодушная норильчанка, съездила с ним в клинику, где животное осмотрели и взяли кровь на анализ. У кота большая гематома с левой стороны пасти и синяк под глазом. Ударили котофея около пяти дней назад. Животное записали на 23 января на операцию, пострадавший глаз придется удалять, заодно кота кастрируют. Стоимость операции около 10 тысяч рублей. Еще две тысячи рублей необходимо на стерилизацию Аси.Помощь подопечным фонда можно оказать как денежными средствами, так и купив мягкий корм или моющие средства. Реквизиты благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»:Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. В назначении платежа не надо ничего указывать или написать БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ. Также деньги можно перевести на карту волонтера по мобильному банку 89131628072.Если кто-то захочет самостоятельно приобрести все необходимое для подопечных фонда, то можно позвонить по телефону - 89131628072 или написать в ватсап по номеру - 89134972790.Отчеты по расходованию средств выкладываются на страницах фонда вКонтакте - vk.com/fpoteryashki и на фейсбук - fb.com/groups/1190561304295913/