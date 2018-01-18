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18 января 2018, 16:36



Выход из полярной ночи Таймыр отмечает праздником "Хэйро".

Первые праздничные мероприятия прошли в Таймырском краеведческом музее, где в рамках культурно-образовательной программы «Мир народной культуры» для детей организованы праздники встречи солнца, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района. До конца января организованные группы дошкольников и младших школьников могут посетить Таймырский краеведческий музей по предварительной записи. Здесь в игровой форме дети знакомятся с самобытной культурой народов Таймыра. Полярная ночь завершилась в столице Таймыра 13 января. Продлилась она 45 суток, сейчас начался период смены дня и ночи. Постепенно в течение 73 суток световой день будет увеличиваться, пока 27 марта не наступит время сумеречных и белых ночей.

Просмотров:148 На Таймыре начались мероприятия, посвящённые празднику народов Севера «Хэйро», связанному с появлением солнца после долгой полярной ночи. Празднуется день солнца в январе, когда солнечный диск появляется над горизонтом, праздник символизирует начало новой жизни. Издревле таймырцы выражали благодарность за прожитую зиму, прося у духов плодородия и благополучия в семье. Они собирались возле ритуального костра и, взявшись за руки, водили хороводы. Значимые события на празднике – соревнования по национальным видам спорта, среди которых – перетягивание хорея, метание топора на дальность, прыжки через нарты и другие.Первые праздничные мероприятия прошли в Таймырском краеведческом музее, где в рамках культурно-образовательной программы «Мир народной культуры» для детей организованы праздники встречи солнца, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.До конца января организованные группы дошкольников и младших школьников могут посетить Таймырский краеведческий музей по предварительной записи. Здесь в игровой форме дети знакомятся с самобытной культурой народов Таймыра.Полярная ночь завершилась в столице Таймыра 13 января. Продлилась она 45 суток, сейчас начался период смены дня и ночи. Постепенно в течение 73 суток световой день будет увеличиваться, пока 27 марта не наступит время сумеречных и белых ночей.