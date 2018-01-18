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18 января 2018, 16:50



Перинатальный центр в Норильске должны ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 года.

Как было отмечено, сейчас на объекте работают чуть меньше 400 человек. Такого количества технического персонала, занятого на строительстве центра, вполне достаточно для выполнения необходимых работ, считают специалисты. На сегодняшний день строительные работы завершены полностью, также целиком готова к эксплуатации система тепловодоснабжения, подходит к завершению монтаж системы канализации и водоотведения, начаты отделочные работы в помещениях учреждения. На данном этапе замечаний к проведению работ на перинатальном центре у прокуратуры нет.

Просмотров:182 Об этом говорилось на совещании, которое провел заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов, который приезжал в Норильск с инспекцией строительства перинатального центра. В работе совещания приняли участие и помощник прокурора Норильска, юрист 1-го класса Денис БелкинКак было отмечено, сейчас на объекте работают чуть меньше 400 человек. Такого количества технического персонала, занятого на строительстве центра, вполне достаточно для выполнения необходимых работ, считают специалисты.На сегодняшний день строительные работы завершены полностью, также целиком готова к эксплуатации система тепловодоснабжения, подходит к завершению монтаж системы канализации и водоотведения, начаты отделочные работы в помещениях учреждения. На данном этапе замечаний к проведению работ на перинатальном центре у прокуратуры нет.