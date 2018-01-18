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18 января 2018, 16:58



За 2017 год прокуратура Норильска выявила более 100 нарушений в сфере ЖКХ и жилищных правоотношений.

Ситуация в сфере ЖКХ остается стабильно хорошей. Никаких серьезных нарушений, которые представляют угрозу для жизни, здоровья и благополучия граждан нет, отметил в интервью «Норильским новостям» помощник прокурора Норильска, юрист 1-го класса Денис Белкин. Органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании успешно справились с подготовкой к отопительному сезону, что имеет огромное значение для нашего региона и поддерживают работу системы отопления Большого Норильска на должном уровне. Никаких форс-мажорных ситуаций до настоящего момента не было. В отличие от предыдущих лет в 2017 году не выявлено существенных нарушений в части тарифного регулирования - завышения тарифов на коммунальные услуги.

Просмотров:162 За прошедший год прокуратура Норильска в сфере ЖКХ выявила 115 нарушений. Возбуждено шесть дел об административных правонарушениях и два уголовных. Более 20 человек привлечено к дисциплинарной ответственности по представлениям прокуратуры.Ситуация в сфере ЖКХ остается стабильно хорошей. Никаких серьезных нарушений, которые представляют угрозу для жизни, здоровья и благополучия граждан нет, отметил в интервью «Норильским новостям» помощник прокурора Норильска, юрист 1-го класса Денис Белкин.Органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании успешно справились с подготовкой к отопительному сезону, что имеет огромное значение для нашего региона и поддерживают работу системы отопления Большого Норильска на должном уровне. Никаких форс-мажорных ситуаций до настоящего момента не было.В отличие от предыдущих лет в 2017 году не выявлено существенных нарушений в части тарифного регулирования - завышения тарифов на коммунальные услуги.