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18 января 2018, 17:12



Кто жалуется чаще? В прокуратуре Норильска проанализировали обращения горожан по предоставлению услуг ЖКХ.

«Поступающие нам жалобы передаются в уполномоченные органы: либо в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, либо в управление жилищно-коммунального хозяйства города Норильска», - отметил помощник прокурора Норильска Денис Белкин.

Просмотров:173 За последние два года увеличилось количество жалоб на предоставление ЖКХ услуг от недобросовестных квартиросъемщиков, то есть имеющих задолженность по квартплате. Количество таких обращений составляет более 50 процентов от основного числа заявлений. Большинство жалоб в правоохранительные органы таких граждан связано с взысканием задолженности по квартплате, наложением ареста на банковские счета неплательщиков или ограничением в предоставлении коммунальных услуг.«Поступающие нам жалобы передаются в уполномоченные органы: либо в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, либо в управление жилищно-коммунального хозяйства города Норильска», - отметил помощник прокурора Норильска Денис Белкин.