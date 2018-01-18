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18 января 2018, 19:05



Забавные истории. Рыбак снял на видео песца, умильные трюки которого в конце концов заставили его поделиться со зверьком своей добычей.

Животное предприняло несколько атак на лунку, где, как подсказывал ему нюх, находился уже добытый человеком улов. Рыбак не спешил делиться добычей, прикрикивая: «Лунка моя - рыба моя». В отчаянии песец пошел на хитрость и сделал вид, что роет заледеневший снег вокруг лунки, чем умилил владельца улова. В конце концов, человек все же разрешил песцу съесть рыбу. В одних комментариях сообщается, что произошло это в Норильске, в других – на Ямале. Как бы там ни было, случай, действительно интересный.

Просмотров:178 В сетях интернета распространилось видео о том, как проголодавшийся зверек активно претендовал на улов и даже не побоялся подойти близко к человеку. Рыбак смог пообщаться с животным и снять все на камеру мобильного телефона.Животное предприняло несколько атак на лунку, где, как подсказывал ему нюх, находился уже добытый человеком улов. Рыбак не спешил делиться добычей, прикрикивая: «Лунка моя - рыба моя». В отчаянии песец пошел на хитрость и сделал вид, что роет заледеневший снег вокруг лунки, чем умилил владельца улова. В конце концов, человек все же разрешил песцу съесть рыбу.В одних комментариях сообщается, что произошло это в Норильске, в других – на Ямале. Как бы там ни было, случай, действительно интересный.