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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:52 Норильские православные празднуют Крещение.
13:28 В Красноярском крае оформили 650 электронных больничных. При этом в Норильске – ни одного.
13:02 Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить до 5 тысяч рублей.
12:44 Сотрудники Норильской транспортной прокуратуры выявили десяток интернет-сайтов, распространяющих запрещенную информацию.
12:19 Житель Норильска попытался ограбить торговую точку, теперь мужчине грозит реальный срок.
19:05 Забавные истории. Рыбак снял на видео песца, умильные трюки которого в конце концов заставили его поделиться со зверьком своей добычей.
17:12 Кто жалуется чаще? В прокуратуре Норильска проанализировали обращения горожан по предоставлению услуг ЖКХ.
16:58 За 2017 год прокуратура Норильска выявила более 100 нарушений в сфере ЖКХ и жилищных правоотношений.
16:50 Перинатальный центр в Норильске должны ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 года.
16:36 Выход из полярной ночи Таймыр отмечает праздником "Хэйро".
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