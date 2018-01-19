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19 января 2018, 12:19



Житель Норильска попытался ограбить торговую точку, теперь мужчине грозит реальный срок.

Выехав на сигнал, в торговой точке полицейские задержали 26-летнего мужчину, которого до приезда стражей порядка удерживали сотрудники магазина. Выяснилось, что мужчина шел в магазин целенаправленно с целью совершения хищения. Похитив бутылку дорогостоящего алкогольного напитка и небольшой кусок колбасы, он спрятал их в одежде. В свою покупательскую корзину посетитель положил бутылку воды, за которую решил рассчитаться на кассе, думая отвлечь внимание продавца. Однако при проходе через кассу сработала сигнализация «антикражной рамки», и продавец потребовала вернуть весь похищенный товар. Бутылку алкоголя у мужчины забрали, но он тем не менее не оставил попыток пронести в кармане одежды кусок колбасной продукции стоимостью около 150 рублей. Полицейским свой поступок ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина объяснил состоянием алкогольного опьянения, в котором пребывал, желанием продолжить застолье и отсутствием денежных средств. Украденная продукция была изъята и возвращена в торговую точку. Дознавателями ОМВД России по г. Норильску в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на грабеж», максимальная санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:223 В суд направлено дело по попытке ограбления торговой точки. В октябре 2017 года в дежурную часть полиции поступило сообщение от представителя продуктового магазина, расположенного в Центральном районе. Заявитель сообщил, что ранним утром посетитель торговой точки попытался скрыться с товаром, не рассчитавшись за него.Выехав на сигнал, в торговой точке полицейские задержали 26-летнего мужчину, которого до приезда стражей порядка удерживали сотрудники магазина.Выяснилось, что мужчина шел в магазин целенаправленно с целью совершения хищения. Похитив бутылку дорогостоящего алкогольного напитка и небольшой кусок колбасы, он спрятал их в одежде. В свою покупательскую корзину посетитель положил бутылку воды, за которую решил рассчитаться на кассе, думая отвлечь внимание продавца. Однако при проходе через кассу сработала сигнализация «антикражной рамки», и продавец потребовала вернуть весь похищенный товар. Бутылку алкоголя у мужчины забрали, но он тем не менее не оставил попыток пронести в кармане одежды кусок колбасной продукции стоимостью около 150 рублей.Полицейским свой поступок ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина объяснил состоянием алкогольного опьянения, в котором пребывал, желанием продолжить застолье и отсутствием денежных средств. Украденная продукция была изъята и возвращена в торговую точку.Дознавателями ОМВД России по г. Норильску в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на грабеж», максимальная санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.