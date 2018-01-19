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19 января 2018, 12:44



Сотрудники Норильской транспортной прокуратуры выявили десяток интернет-сайтов, распространяющих запрещенную информацию.

Так, в ходе мониторинга выявлено порядка 10 интернет-сайтов, где размещалась информация о возможности приобретения за денежные средства дипломов государственного образца о среднем и высшем образовании (технических и гуманитарных профессий), удостоверений, на право управления ТС, в том числе автомобилей высокой грузоподъемности, машинистов тепловозов, а также иных профессий транспорта. Выявленные нарушения послужили основаниями для предъявления в Норильский городской суд исковых заявлений о признании информации запрещенной к распространению. По трем исковым заявлениям требования прокурора удовлетворены в полном объеме, размещенная информация признана запрещенной к распространению. Еще семь исковых заявлений находятся в производстве суда, сообщил помощник Норильского транспортного прокурора Антон Лямзин. Он также призвал норильчан избегать случаев приобретения указанных документов без прохождения соответствующего обучения. А в случаях выявления фактов реализации, а также при предъявлении для трудоустройства данных документов просят сообщать в Норильскую транспортную прокуратуру.

Просмотров:196 Сайты с запрещенной информацией были выявлены в ходе мониторинга ресурсов сети Интернет. Подобная работа Норильской транспортной прокуратуры проводится на системной основе и направлена на выявление и пресечение информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.Так, в ходе мониторинга выявлено порядка 10 интернет-сайтов, где размещалась информация о возможности приобретения за денежные средства дипломов государственного образца о среднем и высшем образовании (технических и гуманитарных профессий), удостоверений, на право управления ТС, в том числе автомобилей высокой грузоподъемности, машинистов тепловозов, а также иных профессий транспорта.Выявленные нарушения послужили основаниями для предъявления в Норильский городской суд исковых заявлений о признании информации запрещенной к распространению. По трем исковым заявлениям требования прокурора удовлетворены в полном объеме, размещенная информация признана запрещенной к распространению. Еще семь исковых заявлений находятся в производстве суда, сообщил помощник Норильского транспортного прокурора Антон Лямзин.Он также призвал норильчан избегать случаев приобретения указанных документов без прохождения соответствующего обучения. А в случаях выявления фактов реализации, а также при предъявлении для трудоустройства данных документов просят сообщать в Норильскую транспортную прокуратуру.