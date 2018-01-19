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19 января 2018, 13:02



Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить до 5 тысяч рублей.

На сегодняшний день штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также за невписанного в страховку водителя составляет 500 рублей, за отсутствие полиса - 800 рублей. Также действующим законом предусмотрена возможность оплатить штраф в размере половины суммы. «Таким образом, на практике получается, что недобросовестный автовладелец, который не исполнил обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и управляет автомобилем без полиса ОСАГО, имеет право в случае выявления правонарушения оплатить штраф в размере 400 рублей. У автовладельца есть соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без полиса ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», - цитирует «Интерфакс» пояснительную записку к законопроекту.

Просмотров:209 Законопроект, который предполагает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до 5 тысяч рублей, разработал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов, сообщает Интерфакс.На сегодняшний день штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также за невписанного в страховку водителя составляет 500 рублей, за отсутствие полиса - 800 рублей. Также действующим законом предусмотрена возможность оплатить штраф в размере половины суммы.«Таким образом, на практике получается, что недобросовестный автовладелец, который не исполнил обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и управляет автомобилем без полиса ОСАГО, имеет право в случае выявления правонарушения оплатить штраф в размере 400 рублей. У автовладельца есть соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без полиса ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», - цитирует «Интерфакс» пояснительную записку к законопроекту.