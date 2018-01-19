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19 января 2018, 13:28



В Красноярском крае оформили 650 электронных больничных. При этом в Норильске – ни одного.

Напомним, в России возможность оформления электронного больничного листа появилась с 1 июля 2017 года после вступления в силу Федерального закона № 86-ФЗ. По желанию работника при обращении в медицинскую организацию ему может быть оформлен электронный больничный лист. Электронный листок нетрудоспособности нельзя потерять, подделать, меньше времени тратится на выписку, ошибки при заполнении сведены к нулю, а врач сможет больше времени уделять больному пациенту. Полный список медучреждений, выдающих электронные больничные, размещен на сайте регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Просмотров:200 Как пояснил руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе, оформление электронных больничных – процесс сложный. Так как врачи формируют электронный больничный в автоматизированной системе, ставят электронную подпись и пересылают работодателям и в Фонд социального страхования РФ, то должны быть оборудованы специальные рабочие места как в учреждениях здравоохранения, так и на предприятиях, куда пациент больничный предоставляет. Также необходимо приобретение специального программного продукта, поддерживающего процесс оформления в электронном виде. А у медицинского работника, оформляющего больничный, должна быть цифровая электронная подпись. И в целом наша территория пока не готова к этому нововведению, и в ближайшее время возможность выписывать электронные больничные в Норильске вряд ли появится.Напомним, в России возможность оформления электронного больничного листа появилась с 1 июля 2017 года после вступления в силу Федерального закона № 86-ФЗ. По желанию работника при обращении в медицинскую организацию ему может быть оформлен электронный больничный лист. Электронный листок нетрудоспособности нельзя потерять, подделать, меньше времени тратится на выписку, ошибки при заполнении сведены к нулю, а врач сможет больше времени уделять больному пациенту.Полный список медучреждений, выдающих электронные больничные, размещен на сайте регионального отделения Фонда социального страхования РФ.