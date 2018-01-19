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19 января 2018, 15:52



Норильские православные празднуют Крещение.

Напомним, праздник Крещения Господня, отмечаемого в честь события Крещения Христа в Иорданской реке, относится к числу самых значимых православных торжеств, именующихся двунадесятыми. Благодаря этому богослужение на Крещение совершается с особой торжественностью. После окончания службы верующие люди не расходятся по домам, ведь на праздник Крещения Иисуса Христа освящается вода. Чаще всего чин великого водосвятия совершается в храме. Существует также практика после литургии освящать воду непосредственно на источниках, но в этом году такой обряд оказался нам, что называется, не по погоде: администрация Норильска настоятельно не рекомендовала проводить крещенские купания в открытой воде в связи со штормовым предупреждением по низким температурам. После завершения чина водосвятия верующие люди набирают святую воду и с миром отправляются по домам, духовно торжествуя в честь великого христианского праздника.

Просмотров:185 19 января 2018 года, в праздник Крещения Господня, управляющий Норильской епархией епископ Норильский и Туруханский Агафангел совершил в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Божественную литургию. Она состоялась в 6 часов утра и завершилась таинством причастия и особой проповедью. А накануне владыка Агафангел возглавил Всенощное бдение - служба под названием Великая вечерня прошла 18 января, в Крещенский сочельник.Напомним, праздник Крещения Господня, отмечаемого в честь события Крещения Христа в Иорданской реке, относится к числу самых значимых православных торжеств, именующихся двунадесятыми. Благодаря этому богослужение на Крещение совершается с особой торжественностью.После окончания службы верующие люди не расходятся по домам, ведь на праздник Крещения Иисуса Христа освящается вода. Чаще всего чин великого водосвятия совершается в храме. Существует также практика после литургии освящать воду непосредственно на источниках, но в этом году такой обряд оказался нам, что называется, не по погоде: администрация Норильска настоятельно не рекомендовала проводить крещенские купания в открытой воде в связи со штормовым предупреждением по низким температурам.После завершения чина водосвятия верующие люди набирают святую воду и с миром отправляются по домам, духовно торжествуя в честь великого христианского праздника.