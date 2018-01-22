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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:58 Море подарков и фокус-покус. Церемония награждения победителей конкурса от «Заполярки» - «Новогодний дружок» прошла в публичной библиотеке имени Саши Петряева
12:30 «ПОРА» есть арктическое». «Арктическую диету» и здоровое питание» обсудят завтра в Москве на заседании дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики.
12:04 В Норильск для открытия «Лаборатории современной драматургии «Полярка» приехал «человек-легенда», художник поп-арта и «наследник соц-арта» Дамир Муратов.
11:29 Деньги взял и был таков… Житель Норильска решил поправить свое финансовое положение за счет коммерческого банка.
10:59 Хотел повышения, получит срок. В Норильске мужчину будут судить за использование поддельного документа.
15:52 Норильские православные празднуют Крещение.
13:28 В Красноярском крае оформили 650 электронных больничных. При этом в Норильске – ни одного.
13:02 Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить до 5 тысяч рублей.
12:44 Сотрудники Норильской транспортной прокуратуры выявили десяток интернет-сайтов, распространяющих запрещенную информацию.
12:19 Житель Норильска попытался ограбить торговую точку, теперь мужчине грозит реальный срок.
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