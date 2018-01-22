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22 января 2018, 10:59



Хотел повышения, получит срок. В Норильске мужчину будут судить за использование поддельного документа.

В ходе проверки было установлено, что предъявленный работником документ поддельный и приобрел его подозреваемый в другом регионе без прохождения обучения. За изготовление удостоверения, которое позволяло ему занять определенную должность, мужчина заплатил 12 тысяч рублей. В отношении норильчанина возбуждено уголовное дело по статье УКРФ «Использование заведомо подложного документа». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести месяцев. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения, сообщили в ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:159 25-летний житель Норильска с целью перевода с одной должности на другую умышленно предоставил в свою организацию подложное удостоверение по специальности, установили сотрудники полиции.В ходе проверки было установлено, что предъявленный работником документ поддельный и приобрел его подозреваемый в другом регионе без прохождения обучения. За изготовление удостоверения, которое позволяло ему занять определенную должность, мужчина заплатил 12 тысяч рублей.В отношении норильчанина возбуждено уголовное дело по статье УКРФ «Использование заведомо подложного документа». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести месяцев.В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения, сообщили в ОМВД РФ по г. Норильску.