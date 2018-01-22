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22 января 2018, 11:29



Деньги взял и был таков… Житель Норильска решил поправить свое финансовое положение за счет коммерческого банка.

В дежурную часть ОМВД России по г. Норильску обратился представитель финансового учреждения с сообщением о том, что местный житель, получив кредит, не производит его погашения. В ходе проверки полицейские установили, что в сентябре 2016 года 40-летний норильчанин, предоставив несоответствующие действительности документы о трудоустройстве и размере заработной платы, оформил кредит в коммерческом банке. Однако в установленный срок мужчина требуемую сумму не выплатил. Личность мошенника сотрудники уголовного розыска установили в ходе оперативных мероприятий, сообщили в ОМВД РФ по г. Норильску. Как выяснили полицейские, он не имел источника дохода и изначально осознавал, что выплачивать долг не сможет, тем не менее пошел на обман и получил кредит на сумму около 30 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», максимальная санкция которой предусматривает ограничение свободы или принудительные работы на срок до двух лет. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование закончено, дело направлено в суд.

Просмотров:129 В Норильске направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования.В дежурную часть ОМВД России по г. Норильску обратился представитель финансового учреждения с сообщением о том, что местный житель, получив кредит, не производит его погашения.В ходе проверки полицейские установили, что в сентябре 2016 года 40-летний норильчанин, предоставив несоответствующие действительности документы о трудоустройстве и размере заработной платы, оформил кредит в коммерческом банке. Однако в установленный срок мужчина требуемую сумму не выплатил. Личность мошенника сотрудники уголовного розыска установили в ходе оперативных мероприятий, сообщили в ОМВД РФ по г. Норильску.Как выяснили полицейские, он не имел источника дохода и изначально осознавал, что выплачивать долг не сможет, тем не менее пошел на обман и получил кредит на сумму около 30 тысяч рублей.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», максимальная санкция которой предусматривает ограничение свободы или принудительные работы на срок до двух лет.В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование закончено, дело направлено в суд.