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22 января 2018, 12:04

В Норильск для открытия «Лаборатории современной драматургии «Полярка» приехал «человек-легенда», художник поп-арта и «наследник соц-арта» Дамир Муратов.


Выставка открылась в минувшую пятницу и стала первым событием лаборатории, которая в этом году носит название «Утопия/Антиутопия». Первым посетителям выставки посчастливилось услышать авторский рассказ об оригинальных экспонатах от самого Дамира.
Выставка Дамира Муратова стала также первой в большой программе Музея Норильска, который благодарит галерею современного искусства 11.12 (Москва) за предоставленные работы.
Напомним, выставка «Антиутопия» работает в художественной галерее до 25 февраля.
А сегодня гость Норильска Дамир Муратов проведет встречу с норильчанами – артистами, художниками, журналистами в зимнем саду «Маяковки». В рамках сугубо театральных мероприятий речь на встрече пойдет о работе художника в театральной сфере.

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    Список новостей

 22 января 2018 
12:58   Море подарков и фокус-покус. Церемония награждения победителей конкурса от «Заполярки» - «Новогодний дружок» прошла в публичной библиотеке имени Саши Петряева 12:30   «ПОРА» есть арктическое». «Арктическую диету» и здоровое питание» обсудят завтра в Москве на заседании дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики.
12:04   В Норильск для открытия «Лаборатории современной драматургии «Полярка» приехал «человек-легенда», художник поп-арта и «наследник соц-арта» Дамир Муратов. 11:29   Деньги взял и был таков… Житель Норильска решил поправить свое финансовое положение за счет коммерческого банка.
10:59   Хотел повышения, получит срок. В Норильске мужчину будут судить за использование поддельного документа.

 19 января 2018 
15:52   Норильские православные празднуют Крещение. 13:28   В Красноярском крае оформили 650 электронных больничных. При этом в Норильске – ни одного.
13:02   Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить до 5 тысяч рублей. 12:44   Сотрудники Норильской транспортной прокуратуры выявили десяток интернет-сайтов, распространяющих запрещенную информацию.
12:19   Житель Норильска попытался ограбить торговую точку, теперь мужчине грозит реальный срок.

 18 января 2018 
19:05   Забавные истории. Рыбак снял на видео песца, умильные трюки которого в конце концов заставили его поделиться со зверьком своей добычей. 17:12   Кто жалуется чаще? В прокуратуре Норильска проанализировали обращения горожан по предоставлению услуг ЖКХ.
16:58   За 2017 год прокуратура Норильска выявила более 100 нарушений в сфере ЖКХ и жилищных правоотношений. 16:50   Перинатальный центр в Норильске должны ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 года.
16:36   Выход из полярной ночи Таймыр отмечает праздником "Хэйро". 15:22   Подопечным благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» необходима помощь неравнодушных норильчан.
15:03   В Норильске полицейские рассказали местным СМИ о работе в области профилактики и расследования преступлений, связанных с мошенничествами. 14:16   «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» - уникальный межмузейный проект, который объединил северные музеи страны, проходит под эгидой компании «Норникель».
14:01   Размер выплат таймырским оленеводам с начала этого года вырос вдвое. 13:16   Кольская ГМК «Норникеля» модернизирует контейнерную площадку в Мончегорске.
13:14   Сегодня ночью в Норильске сгорел автобус НПОПАТ. Пострадавших нет. 12:51   Более 1,6 млн руб. вернули потребителям Норильска в декабре 2017-го за некачественные товары и услуги. Итоги работы за месяц подвели в УПРиУ.

 17 января 2018 
18:34   Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Красноярском крае стартовал11 января. Краевая олимпиада проходит и на территории Норильска. 16:30   Минус 60 по жесткости. В Норильске объявляют штормовое предупреждение по низким температурам и отменяют крещенские купания.
15:17   Сегодня в Норильске благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» отмечает свое десятилетие. 13:45   Погода вносит коррективы. В Норильске переносят открытие нового детского клуба, а в Дудинке – матч «хоккея в валенках».
13:10   В Норильск пришли крещенские морозы. 12:28   На Таймыре будут развивать сельскохозяйственное производство. Для этого планируют создать муниципальное бюджетное учреждение (МБУ).
11:43   Бывшая жительница Норильска предстанет перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.

 16 января 2018 
19:22   До 9 февраля норильчанам предстоит выбрать три территории из десятка, претендующих на благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». 19:13   В Норильске будут судить мужчину за кражу кабеля.
19:08   Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысячи, пытаясь приобрести новогодний подарок. 19:03   Дочернее предприятие «Норникеля» Быстринский ГОК получил одобрение государственной экологической экспертизы.
18:56   Угрозы школьным завтракам нет. Информация о неплатежеспособности предприятия, которое занимается организацией школьного питания, не подтверждается. 18:40   Этим летом в Норильске отремонтируют фасады Дома физкультуры, музыкальной школы, спорткомплекса «Талнах», центра «Виктория» и других образовательных заведений.
18:10   В Норильске после новогодних каникул продолжает работу Школа актерского мастерства в рамках конкурса юных чтецов «Живая классика». 16:49   В Норильске семьи с низким доходом могут претендовать на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала. Соответствующие заявления принимает Пенсионный фонд России.
16:31   «Дамир Муратов. Антиутопия». Выставка современного искусства под таким названием откроется в пятницу в норильской художественной галерее. 15:25   В Норильске родительская плата за детские сады с 1 января вырастет, но менее чем на 5%. Соответствующее постановление подписал глава города.
13:06   «Братья Ч.» возвращаются. Спектакль режиссера Тимура Насирова из Новосибирска, поставленный с норильскими артистами по пьесе Елены Греминой, снова включен в репертуар. 12:38   В Норильске освятили рудник «Заполярный».
12:09   МФК «Норильский никель» побеждает «Синару» в первом полуфинальном матче Кубка России. 10:30   СПА для горняков. «Норникель» переводит Заполярный филиал на новую методику крепления горных выработок.

 15 января 2018 
21:21   «Возьмемся за руки, друзья!» Праздничное мероприятие под таким названием провели для своих подопечных фонды содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» и «Горлица» 21:09   Из Норильска стартовала экстремальная экспедиция до Диксона на стандартных легковых автомобилях. Участники автопробега претендуют на рекорд
20:34   Норильские оперативники пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере 20:28   Выстрелы в ночи. Жителя одного из районов Норильска арестовали за пальбу из охотничьего ружья в черте города
20:16   Лекции для православных норильчан от матушки. Необычно прошли рождественские святки в приходе Свято-Троицкого храма района Талнах 20:04   В корпоративном университете «Норникеля» продолжается работа очередной трехдневной обучающей сессии для участников курса «Социальное предпринимательство»
18:20   Театр для маленьких норильчан станет еще ближе и доступнее.




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