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22 января 2018, 12:04



В Норильск для открытия «Лаборатории современной драматургии «Полярка» приехал «человек-легенда», художник поп-арта и «наследник соц-арта» Дамир Муратов.

Выставка Дамира Муратова стала также первой в большой программе Музея Норильска, который благодарит галерею современного искусства 11.12 (Москва) за предоставленные работы. Напомним, выставка «Антиутопия» работает в художественной галерее до 25 февраля. А сегодня гость Норильска Дамир Муратов проведет встречу с норильчанами – артистами, художниками, журналистами в зимнем саду «Маяковки». В рамках сугубо театральных мероприятий речь на встрече пойдет о работе художника в театральной сфере.

Просмотров:115 Выставка открылась в минувшую пятницу и стала первым событием лаборатории, которая в этом году носит название «Утопия/Антиутопия». Первым посетителям выставки посчастливилось услышать авторский рассказ об оригинальных экспонатах от самого Дамира.Выставка Дамира Муратова стала также первой в большой программе Музея Норильска, который благодарит галерею современного искусства 11.12 (Москва) за предоставленные работы.Напомним, выставка «Антиутопия» работает в художественной галерее до 25 февраля.А сегодня гость Норильска Дамир Муратов проведет встречу с норильчанами – артистами, художниками, журналистами в зимнем саду «Маяковки». В рамках сугубо театральных мероприятий речь на встрече пойдет о работе художника в театральной сфере.