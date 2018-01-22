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22 января 2018, 12:30



«ПОРА» есть арктическое». «Арктическую диету» и здоровое питание» обсудят завтра в Москве на заседании дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики.

В ходе дискуссии будут затронуты такие темы, как создание и продвижение экологически чистой и полезной арктической продукции; поддержка отечественных производителей; экономические, логистические, маркетинговые сложности распространения арктической продукции по всей стране; влияние уникальных особенностей традиционного питания северян на здоровье человека; настоящие северные продукты в рационе россиянина; создание каталога продукции российских производителей «ПОРА» есть арктическое».

Просмотров:72 «Арктика - регион с огромными возможностями и ресурсами. Это не только сырьевая база страны, но и прекрасные продукты питания: мясо, рыба, ягоды, экологически чистые, насыщенные витаминами и уникальными микроэлементами. Полезные и качественные, они прекрасно могут дополнить рацион жителя средней полосы. Неоднократно взор россиян обращался в сторону Арктики, однако встретить настоящие арктические продукты за пределами региона пока большая редкость», - говорится в преамбуле к повестке дня заседания клуба.В ходе дискуссии будут затронуты такие темы, как создание и продвижение экологически чистой и полезной арктической продукции; поддержка отечественных производителей; экономические, логистические, маркетинговые сложности распространения арктической продукции по всей стране; влияние уникальных особенностей традиционного питания северян на здоровье человека; настоящие северные продукты в рационе россиянина; создание каталога продукции российских производителей «ПОРА» есть арктическое».