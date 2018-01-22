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22 января 2018, 12:58



Море подарков и фокус-покус. Церемония награждения победителей конкурса от «Заполярки» «Новогодний дружок» прошла в детской библиотеке имени Саши Петряева.



Просмотров:220 Несмотря на сорокаградусный мороз, в конференц-зале собрались почти все призеры. Яркие, талантливые, нарядные малыши дружно приветствовали гостью праздника – клоуна Именинку. Каждый малыш побывал на сцене, почувствовав себя настоящей суперзвездой. Задорные клоунские фокусы с исчезающими картинками, волшебной розой и ленточками даже взрослых заставили улыбаться и хлопать. Благодаря партнерам и спонсорам все ушли домой с подарками и отличным настроением.Напомним, творческий онлайн-поединок, организованный газетами «Заполярная правда" и «зпПЛЮС», собрал почти 300 участников и около 30 тысяч виртуальных голосов из самых разных уголков мира.