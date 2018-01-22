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22 января 2018, 14:54

«Настрой боевой, едем дальше...». Участники экспедиции «Диксон», стартовавшей 13 января из Норильска, добрались до Карского моря.


О ходе экспедиции «Диксон» её участники рассказывают регулярно в соцсетях. Очередной отчет появился на страничке руководителя группы Богдана Булычева.
Напомним, путешественники отправились в путь на штатных Toyota Hiiux. Из Норильска доехали до Дудинки по дороге, дальше отправились по Енисею.
«Снега по пояс, много копаем, давление в колёсах меньше 0,5. Температура опускалась ниже 50 градусов, при этом спали в палатках в спальниках. Ночью не мерзли, но вот залезть в спальник вечером и вылезти из него утром – это подвиг. В рационе появилась оленина и строганина, много едим сушеного мяса. Впереди обещают большие поля торошения, с льдинами под два метра, оптимизма не теряем», - написал Богдан.
За первые четыре дня пути по великой сибирской реке экспедиция повстречала три морских гиганта: ледокол «Таймыр» и еще два ледокольных судна «Норникеля», прозванных за ярко оранжевый окрас «морковками».
«Въехали в Енисейский залив (Карское море). За бортом потеплело, температура около -40, мы все дружно радуемся теплу, сняли варежки и ходим нараспашку. Вчера остановились в Таналау, на базе у газовиков-нефтяников, ребята выделили нам два балка, накормили в столовой и затопили для нас баню, так что Крещение прошло у нас по всем канонам, несмотря на то, что мы в суровой Арктике. Сегодня мы добрались до полярной гидрометеорологической станции «Сопкарга», будем здесь два дня, впереди самый сложный участок 300 км по Карскому морю, от мыса Сопочная Карга до Диксона. Основной проблемой экспедиции стали новости о белом медведе, которого видели несколько дней назад в наших краях, теперь поход в уборную похож на увлекательный квест). Настрой в группе боевой, едем дальше...», - продолжил повествование руководитель группы.
Всего в ходе поездки участники преодолеют более 7000 километров, самая сложная часть маршрута - по льдам Енисея и Карского моря. В ходе проекта путешественники будут снимать многосерийный видеоотчет и публиковать его на Youtube-канале «Про путешествия».

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