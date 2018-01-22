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22 января 2018, 15:25



В ближайшие выходные, 27 и 28 января, в СРК «Арена» норильчане смогут очно проголосовать за территорию, которая будет благоустроена в этом году.

«В прошлом году большинство голосов норильчан по этому проекту было отдано за благоустройство территории, прилегающей к набережной озера Долгое, первый этап проекта уже начат за счет федеральных и краевых средств. Благодаря этому у Норильска уже появилось новое место «жительства» городской елки, а впоследствии расположится большая зона отдыха. Проект будет продолжен в 2018 и 2019 годах», - рассказала Марина Чирич, главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства Норильска. Сейчас норильчан призывают принять участие в голосовании по выбору проекта нынешнего года: перечень из 10 территорий размещен на сайте города www.norilsk-city.ru. Первый этап голосования будет окончен 8 февраля. Затем к 16 февраля общественная комиссия по развитию городской среды выберет три территории, набравшие наибольшее количество голосов. И 18 марта состоится итоговое голосование горожан по выбору победителя. Как уже комментировали тему «Заполярке» специалисты УГХ, к 18 марта будут собираться предложения и от активных участников голосования о том, что можно будет разместить на этих территориях. Кроме того, представители Союза архитекторов России подготовят дизайн-проекты трех территорий-финалистов, чтобы жители могли голосовать, уже видя «картинку» - что конкретно будет осуществлено в случае победы того или иного участка. Итоги общего голосования подведут 20 марта. На реализацию проекта-победителя предусмотрено почти 20 миллионов рублей. Марина Чирич также рассказала, что победителем может оказаться не одна, а несколько территорий. «Если будет возможность, благоустроим несколько площадей. Но в любом случае программа рассчитана до 2022 года, так что голосование еще будет в будущие годы», - пояснила она. Что до процедуры голосования, то для этого на сайте города (www.norilsk-city.ru) можно распечатать заявление, заполнить, затем отсканировать или сфотографировать и отправить на электронный адрес управления УГХ по адресу: ugh@norilsk-city.ru. Еще вариант - принести анкету самостоятельно: ул. Севастопольская, 7, приемная УГХ или кабинет 111. Очное голосование, уже прошедшее впервые в минувшие выходные, будет продолжено и в будущие выходные - с 15 до 18 часов в СРК «Арена».

Просмотров:233 Голосование проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В числе приоритетных направлений проекта – обустройство территорий, прилегающих к МКД; поощрение проектов, инициированных гражданами; благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте муниципалитета. Первый этап голосования продлится до 9 февраля.«В прошлом году большинство голосов норильчан по этому проекту было отдано за благоустройство территории, прилегающей к набережной озера Долгое, первый этап проекта уже начат за счет федеральных и краевых средств. Благодаря этому у Норильска уже появилось новое место «жительства» городской елки, а впоследствии расположится большая зона отдыха. Проект будет продолжен в 2018 и 2019 годах», - рассказала Марина Чирич, главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства Норильска.Сейчас норильчан призывают принять участие в голосовании по выбору проекта нынешнего года: перечень из 10 территорий размещен на сайте города www.norilsk-city.ru.Первый этап голосования будет окончен 8 февраля. Затем к 16 февраля общественная комиссия по развитию городской среды выберет три территории, набравшие наибольшее количество голосов. И 18 марта состоится итоговое голосование горожан по выбору победителя.Как уже комментировали тему «Заполярке» специалисты УГХ, к 18 марта будут собираться предложения и от активных участников голосования о том, что можно будет разместить на этих территориях. Кроме того, представители Союза архитекторов России подготовят дизайн-проекты трех территорий-финалистов, чтобы жители могли голосовать, уже видя «картинку» - что конкретно будет осуществлено в случае победы того или иного участка. Итоги общего голосования подведут 20 марта. На реализацию проекта-победителя предусмотрено почти 20 миллионов рублей.Марина Чирич также рассказала, что победителем может оказаться не одна, а несколько территорий.«Если будет возможность, благоустроим несколько площадей. Но в любом случае программа рассчитана до 2022 года, так что голосование еще будет в будущие годы», - пояснила она.Что до процедуры голосования, то для этого на сайте города (www.norilsk-city.ru) можно распечатать заявление, заполнить, затем отсканировать или сфотографировать и отправить на электронный адрес управления УГХ по адресу: ugh@norilsk-city.ru. Еще вариант - принести анкету самостоятельно: ул. Севастопольская, 7, приемная УГХ или кабинет 111.Очное голосование, уже прошедшее впервые в минувшие выходные, будет продолжено и в будущие выходные - с 15 до 18 часов в СРК «Арена».