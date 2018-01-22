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22 января 2018, 15:39



«Другая планета» - так выразился о Норильске прибывший к нам на фестиваль «Полярка» художник из Омска Дамир Муратов.

Родившийся в сибирском Тобольске и всю жизнь, как он говорит, воспевающий снег, художник много путешествует. Помимо живописи Муратов занимается графикой, инсталляцией, арт-объектами, но не относит себя ни к одной из этих школ, считая, что все эти градации остались в прошлом веке, а сейчас важна «настоящесть». Его коллега по цеху художник норильского театра Фемистокл Атмадзас, присутствовавший на встрече, назвал Дамира «певцом революции» - по большей части потому, что тот создает собственную поэтику «шершавым языком плаката». Ироничные работы Муратова, обожающего образ Че Гевары – это своего рода поп-арт-сообщения, картины-улыбки. Они, по мнению большинства ценителей, относятся все же к сегменту «современного искусства» и расходятся по всему миру как горячие пирожки, - их покупают известные артисты, режиссеры и олигархи. При этом он до предела скромен и называет себя дервишем: «где чемодан, там и дом». «Искусство, - говорит художник, - оно, как мама: обидят – пожалеет, проголодаешься – покормит. Как договоришься…» Художнику из Омска понравился норильский прием и норильский холод, а о такой художественной галерее, как в нашем городе, по его словам, может мечтать любой город даже областного масштаба. Напомним, выставка Муратова «Антиутопия» открылась 19 января и продлится до 25 февраля. «Когда-нибудь мы будем известны только потому, что у нас был Дамир. Он – величина, он – действительно мировая знаменитость», - отозвалась о визите необычного художника главный режиссер норильского театра Анна Бабанова, которая вместе с ним несколько лет назад работала в омской драме и давно оценила достоинства мастера.

Просмотров:158 Сегодня в норильском театре драмы с его участием прошла творческая встреча. Журналисты спрашивали Дамира о его творческом пути, взаимодействии с театрами в качестве художника-постановщика, художника по костюмам и куклам, о том, готов ли он приехать посотрудничать с нашей «маяковкой».Родившийся в сибирском Тобольске и всю жизнь, как он говорит, воспевающий снег, художник много путешествует. Помимо живописи Муратов занимается графикой, инсталляцией, арт-объектами, но не относит себя ни к одной из этих школ, считая, что все эти градации остались в прошлом веке, а сейчас важна «настоящесть».Его коллега по цеху художник норильского театра Фемистокл Атмадзас, присутствовавший на встрече, назвал Дамира «певцом революции» - по большей части потому, что тот создает собственную поэтику «шершавым языком плаката». Ироничные работы Муратова, обожающего образ Че Гевары – это своего рода поп-арт-сообщения, картины-улыбки. Они, по мнению большинства ценителей, относятся все же к сегменту «современного искусства» и расходятся по всему миру как горячие пирожки, - их покупают известные артисты, режиссеры и олигархи. При этом он до предела скромен и называет себя дервишем: «где чемодан, там и дом».«Искусство, - говорит художник, - оно, как мама: обидят – пожалеет, проголодаешься – покормит. Как договоришься…»Художнику из Омска понравился норильский прием и норильский холод, а о такой художественной галерее, как в нашем городе, по его словам, может мечтать любой город даже областного масштаба. Напомним, выставка Муратова «Антиутопия» открылась 19 января и продлится до 25 февраля.«Когда-нибудь мы будем известны только потому, что у нас был Дамир. Он – величина, он – действительно мировая знаменитость», - отозвалась о визите необычного художника главный режиссер норильского театра Анна Бабанова, которая вместе с ним несколько лет назад работала в омской драме и давно оценила достоинства мастера.