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22 января 2018, 16:20

В Норильске подвели итоги благотворительной акции «Добрая ёлка» за 2017 год.


Одиннадцатый год подряд специалисты МБУ «КЦСОН» успешно реализуют новогоднюю благотворительную акцию «Добрая ёлка».
В период с 1 по 26 декабря норильчане покупали для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, новогодние подарки (игрушки, книжки, сладости), которые оставляли в магазинах в красной коробке с эмблемой акции, символизирующей мешок Деда Мороза.
Организаторы акции отмечают, что ежегодно количество привлечённых средств и партнёров проекта возрастает. Так, в 2017 году специальные коробки с эмблемой и информационным материалом были размещены в 45 торговых помещениях Центрального района, районов Талнах и Кайеркан.
Среди подарков - настольные, развивающие игры, куклы, машинки, мягкие игрушки, книжки и школьно-письменные принадлежности. Особенно много для детворы жители города приготовили сладостей. Самым неожиданным и необычным подарком стала чудо-ёлка, приобретенная и украшенная новогодними игрушками неравнодушными горожанами для многодетной семьи, воспитывающей 12 детей.
Приятные новогодние сюрпризы были приготовлены и представителям старшего поколения: гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в стационарном отделении комплексного центра.
Свои новогодние подарки от Деда Мороза благодаря проведению «Доброй ёлки» получили 297 человек.

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16:36   Выход из полярной ночи Таймыр отмечает праздником "Хэйро". 15:22   Подопечным благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» необходима помощь неравнодушных норильчан.
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 17 января 2018 
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