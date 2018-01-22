Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 января 2018, 16:20



В Норильске подвели итоги благотворительной акции «Добрая ёлка» за 2017 год.

В период с 1 по 26 декабря норильчане покупали для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, новогодние подарки (игрушки, книжки, сладости), которые оставляли в магазинах в красной коробке с эмблемой акции, символизирующей мешок Деда Мороза. Организаторы акции отмечают, что ежегодно количество привлечённых средств и партнёров проекта возрастает. Так, в 2017 году специальные коробки с эмблемой и информационным материалом были размещены в 45 торговых помещениях Центрального района, районов Талнах и Кайеркан. Среди подарков - настольные, развивающие игры, куклы, машинки, мягкие игрушки, книжки и школьно-письменные принадлежности. Особенно много для детворы жители города приготовили сладостей. Самым неожиданным и необычным подарком стала чудо-ёлка, приобретенная и украшенная новогодними игрушками неравнодушными горожанами для многодетной семьи, воспитывающей 12 детей. Приятные новогодние сюрпризы были приготовлены и представителям старшего поколения: гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в стационарном отделении комплексного центра. Свои новогодние подарки от Деда Мороза благодаря проведению «Доброй ёлки» получили 297 человек.

Просмотров:155 Одиннадцатый год подряд специалисты МБУ «КЦСОН» успешно реализуют новогоднюю благотворительную акцию «Добрая ёлка».В период с 1 по 26 декабря норильчане покупали для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, новогодние подарки (игрушки, книжки, сладости), которые оставляли в магазинах в красной коробке с эмблемой акции, символизирующей мешок Деда Мороза.Организаторы акции отмечают, что ежегодно количество привлечённых средств и партнёров проекта возрастает. Так, в 2017 году специальные коробки с эмблемой и информационным материалом были размещены в 45 торговых помещениях Центрального района, районов Талнах и Кайеркан.Среди подарков - настольные, развивающие игры, куклы, машинки, мягкие игрушки, книжки и школьно-письменные принадлежности. Особенно много для детворы жители города приготовили сладостей. Самым неожиданным и необычным подарком стала чудо-ёлка, приобретенная и украшенная новогодними игрушками неравнодушными горожанами для многодетной семьи, воспитывающей 12 детей.Приятные новогодние сюрпризы были приготовлены и представителям старшего поколения: гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в стационарном отделении комплексного центра.Свои новогодние подарки от Деда Мороза благодаря проведению «Доброй ёлки» получили 297 человек.