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22 января 2018, 16:22



С двумя золотыми и одной бронзовой медалью вернулись норильские тхэквондисты с первенства Сибирского федерального округа.

В итоговом протоколе первые места заняли Роман Ярмолюк в абсолютной весовой категории свыше 78 кг, а также Виктор Комаров в весовой категории до 78 кг, они одержали победы во всех своих поединках. Ильяс Биделов, выступивший в весовой категории до 45 кг, стал только третьим, уступив в полуфинале более подготовленному сопернику из Ачинска. Следует отметить, что все трое норильчан были отобраны в сборную края для участия в первенстве России, которое пройдет в начале февраля в Новочебоксарске, Чувашия.

Просмотров:150 Соревнования прошли в Барнауле, в них приняли участие свыше 200 спортсменов из девяти регионов страны. Норильскую команду представляли воспитанники ДЮСШ-4 2001-2003 годов рождения под руководством Сергея Никуличева.В итоговом протоколе первые места заняли Роман Ярмолюк в абсолютной весовой категории свыше 78 кг, а также Виктор Комаров в весовой категории до 78 кг, они одержали победы во всех своих поединках. Ильяс Биделов, выступивший в весовой категории до 45 кг, стал только третьим, уступив в полуфинале более подготовленному сопернику из Ачинска. Следует отметить, что все трое норильчан были отобраны в сборную края для участия в первенстве России, которое пройдет в начале февраля в Новочебоксарске, Чувашия.