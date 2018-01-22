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22 января 2018, 16:24



Подведены итоги пятого, заключительного этапа чемпионата Норильска по армрестлингу AFC2–ZARUBA.

Напомним, что AFC2–ZARUBA стартовал 17 декабря прошлого года, и всего было проведено пять этапов в весовых категориях 70, 80, 90, 100 и 100+ кг, в которых в общей сложности приняли участие 44 армрестлера. По словам организаторов, следующий чемпионат AFC3–ZARUBA состоится в марте-апреле.

Просмотров:175 Как и прежде, состязания прошли в СРК «Арена-Норильск». На этот раз сильнейших определяли в абсолютной весовой категории (свыше 100 кг) среди десяти участников. В схватке на правую руку первым стал Артур Хамоян, второе место занял Денис Халитов, третье – Павел Лебедев. На левую руку победу также праздновал Хамоян, следом за ним расположились Лебедев и Отар Елоев.Напомним, что AFC2–ZARUBA стартовал 17 декабря прошлого года, и всего было проведено пять этапов в весовых категориях 70, 80, 90, 100 и 100+ кг, в которых в общей сложности приняли участие 44 армрестлера. По словам организаторов, следующий чемпионат AFC3–ZARUBA состоится в марте-апреле.