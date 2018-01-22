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22 января 2018, 16:43



Воспитанницы норильской ДЮСШ-2 стали призерами первенства Сибирского федерального округа по спортивной акробатике.

По итогам выступлений тройка Жирнова-Саранчук-Ниленкова были вызваны в сборную Красноярского края для участия в предстоящем первенстве России, которое состоится 27 января в подмосковном Покровском. Там норильчанки выступят как в личном, так и в командном зачетах. «С каждым годом уровень соперничества растет, за счет расширения географии участников сильную конкуренцию стоит ожидать и от Крыма с Севастополем. В целом же можно назвать до 80 городов, где на сегодняшний день активно развивается спортивная акробатика, поэтому можно с уверенностью сказать, что в Покровском будет нелегко. На прошлогоднем первенстве России эта же тройка была в середине таблицы, на этот раз постараемся показать лучший результат», - отметила в беседе с «Норильскими новостями» старший тренер отделения спортивной акробатики ДЮСШ-2 Людмила Старикова.

Просмотров:162 Соревнования прошли в Омске и собрали сильнейших участников со всего региона. Женская тройка в составе Полины Жирновой, Анастасии Саранчук и Нины Ниленковой уверенно завоевала первое место в возрастной группе 13-19 лет. Стефания Рошка, Надежда Дорофиенко и Даниэла Абдраманова (12-18 лет) заняли второе место. В парном многоборье Галина Полева и Камила Кукурова (12-18 лет) довольствовались бронзой. Спортсменок подготовили тренеры-преподаватели Людмила Старикова и Евгения Павлова.По итогам выступлений тройка Жирнова-Саранчук-Ниленкова были вызваны в сборную Красноярского края для участия в предстоящем первенстве России, которое состоится 27 января в подмосковном Покровском. Там норильчанки выступят как в личном, так и в командном зачетах.«С каждым годом уровень соперничества растет, за счет расширения географии участников сильную конкуренцию стоит ожидать и от Крыма с Севастополем. В целом же можно назвать до 80 городов, где на сегодняшний день активно развивается спортивная акробатика, поэтому можно с уверенностью сказать, что в Покровском будет нелегко. На прошлогоднем первенстве России эта же тройка была в середине таблицы, на этот раз постараемся показать лучший результат», - отметила в беседе с «Норильскими новостями» старший тренер отделения спортивной акробатики ДЮСШ-2 Людмила Старикова.