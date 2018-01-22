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22 января 2018, 16:43



Несколько фактов незаконного оборота наркотиков выявили за сутки оперативники Норильска.

Еще один факт незаконного оборота наркотиков полицейские пресекли в дневное время. При попытке сбыта оперативники изъяли у 24-летнего жителя Норильска более восьми граммов синтетического наркотического средства, расфасованного на разовые дозы, а также пакетик с веществом растительного происхождения. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном и крупном размерах». Санкции данных статьей предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. В настоящее время оба злоумышленника задержаны, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:152 Накануне полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-разыскных мероприятий в подъезде одного из домов Центрального района Норильска задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ночное время мужчина попытался сбыть условному покупателю вещество массой 0,77 грамма, которое, согласно экспертизе, оказалось наркотическим средством. В ходе личного досмотра у него был также обнаружен и изъят полимерный сверток с аналогичным веществом массой 0,83 грамма.Еще один факт незаконного оборота наркотиков полицейские пресекли в дневное время. При попытке сбыта оперативники изъяли у 24-летнего жителя Норильска более восьми граммов синтетического наркотического средства, расфасованного на разовые дозы, а также пакетик с веществом растительного происхождения.По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном и крупном размерах». Санкции данных статьей предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.В настоящее время оба злоумышленника задержаны, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.