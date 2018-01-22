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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:14 Норильск первый! Воспитанники ДЮСШ-6 стали победителями первенства Красноярского края по мини-футболу.
19:12 1 февраля в Норильске начнется прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год.
18:53 Идут на опережение. Третий этап реконструкции взлетно-посадочной полосы обсудили в администрации Норильска.
18:42 Такси заказывали? С сегодняшнего дня жителям Норильска, посетителям нашего сайта, стал доступен список фирм такси, опубликованных на правах рекламы в популярной газете "зпПЛЮС".
17:45 У норильских подростков - четыре интеллектуальные победы на краевой олимпиаде.
17:22 Чин малого освящения православного храма на ул. Комсомольской 21 января совершил иерей Павел Бочков.
16:52 Пострадал подросток. Госавтоинспекторы Норильска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
16:46 Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу.
16:43 Несколько фактов незаконного оборота наркотиков выявили за сутки оперативники Норильска.
16:43 Воспитанницы норильской ДЮСШ-2 стали призерами первенства Сибирского федерального округа по спортивной акробатике.
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