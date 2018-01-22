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22 января 2018, 16:46



Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу.

В Первой лиге по-прежнему лидирует «Ремонтник», на счету которого уже 33 очка. Второе место делят между собой «Медеплавильщик» и «Океан» - у команд по 25 очков. У «Надежды», «Таймыра» и «Строителя» по 15 очков и места с четвертого по шестое. «Арктика» с 10 очками на седьмой позиции, на два очка меньше и восьмая строчка у «Норникеля-М». «Туран-Газпром» с четырьмя очками замыкает турнирную таблицу. В 12-м туре Второй лиги «Спартак» и «Цементник» сыграли боевую ничью – 3:3, с таким же счетом завершилась игра между «Искрой» и «Океаном-Д», а «Норникель-2002» оступился о «Строитель-2» - 2:4. Матч между «Металлистом» и «Механиком» состоится 25 января. Во второй по значимости лиге «Механик» продолжает удерживать лидирующую позицию – 21 очко в девяти играх. На две проведенные игры больше и столько же набранных баллов у дублеров «Океана», «Искра» с 20 очками на третьей позиции, а «Цементник» с 18 очками на четвертой. У «Кайеркана» и второй команды «Строителя» по 15 очков и 5-6-е места. «Металлист» с 12 очками на седьмой строчке, «Спартак» с восьмью очками на восьмой, «Норникель-2002» с тремя очками на последней, девятой строчке. В Третьей лиге команды сыграли регулярные встречи (призовую тройку составили «Обогатитель», «Мотор» и «Динамо») и приступили к играм плей-офф. В четвертьфинале «Мотор» разгромил «Масаллы» - 16:2, «Алиабад» уступил «Металлургу» - 4:8, «Обогатитель» - "Транспортнику» - 2:5, а «Динамо» - «Северу» - 1:2. Таким образом, в полуфинальных матчах, которые пройдут 3 февраля, встретятся «Транспортник» с «Металлургом» и «Мотор» с «Севером». Напомним, что победитель плей-офф проведет переходные матчи с командой, по итогам сезона занявшей седьмое место во Второй лиге.

Просмотров:155 В 12-м туре Первой лиги «Ремонтник» не без труда обыграл «Океан» - 4:3, «Медеплавильщик» разобрался со «Строителем» - 5:3, «Туран-Газпром» оказался сильнее «Норникеля-М» - 8:5, «Арктика» уступила «Надежде» - 4:8. В 13-м туре «Строитель» был слабее «Океана» - 5:6, а «Надежда» - «Ремонтника» - 2:5, «Норникель-М» с трудом взял вверх над «Таймыром» - 4:3, а «Арктика» проиграла «Медеплавильщику» - 2:5.В Первой лиге по-прежнему лидирует «Ремонтник», на счету которого уже 33 очка. Второе место делят между собой «Медеплавильщик» и «Океан» - у команд по 25 очков. У «Надежды», «Таймыра» и «Строителя» по 15 очков и места с четвертого по шестое. «Арктика» с 10 очками на седьмой позиции, на два очка меньше и восьмая строчка у «Норникеля-М». «Туран-Газпром» с четырьмя очками замыкает турнирную таблицу.В 12-м туре Второй лиги «Спартак» и «Цементник» сыграли боевую ничью – 3:3, с таким же счетом завершилась игра между «Искрой» и «Океаном-Д», а «Норникель-2002» оступился о «Строитель-2» - 2:4. Матч между «Металлистом» и «Механиком» состоится 25 января.Во второй по значимости лиге «Механик» продолжает удерживать лидирующую позицию – 21 очко в девяти играх. На две проведенные игры больше и столько же набранных баллов у дублеров «Океана», «Искра» с 20 очками на третьей позиции, а «Цементник» с 18 очками на четвертой. У «Кайеркана» и второй команды «Строителя» по 15 очков и 5-6-е места. «Металлист» с 12 очками на седьмой строчке, «Спартак» с восьмью очками на восьмой, «Норникель-2002» с тремя очками на последней, девятой строчке.В Третьей лиге команды сыграли регулярные встречи (призовую тройку составили «Обогатитель», «Мотор» и «Динамо») и приступили к играм плей-офф. В четвертьфинале «Мотор» разгромил «Масаллы» - 16:2, «Алиабад» уступил «Металлургу» - 4:8, «Обогатитель» - "Транспортнику» - 2:5, а «Динамо» - «Северу» - 1:2. Таким образом, в полуфинальных матчах, которые пройдут 3 февраля, встретятся «Транспортник» с «Металлургом» и «Мотор» с «Севером». Напомним, что победитель плей-офф проведет переходные матчи с командой, по итогам сезона занявшей седьмое место во Второй лиге.