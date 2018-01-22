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22 января 2018, 16:52



Пострадал подросток. Госавтоинспекторы Норильска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз призывают родителей изучить со своими детьми самые безопасные места для прогулки и обсудить правила перехода проезжей части. Водителям инспекторы ГИБДД рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах города, особенно вблизи общеобразовательных учреждений и местах массового скопления детей.

Просмотров:178 19 января около 18 часов на регулируемом перекрестке улиц Талнахская – Орджоникидзе 37-летний водитель автомобиля «Рено», по предварительной версии, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия 15-летнего подростка с ушибами различной степени тяжести с места ДТП доставили в городскую больницу, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз призывают родителей изучить со своими детьми самые безопасные места для прогулки и обсудить правила перехода проезжей части. Водителям инспекторы ГИБДД рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах города, особенно вблизи общеобразовательных учреждений и местах массового скопления детей.