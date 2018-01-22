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22 января 2018, 17:22

Чин малого освящения православного храма на ул. Комсомольской 21 января совершил иерей Павел Бочков.


Напомним, храм во имя святителя Христова Луки, архиепископа Красноярского и Крымского, выдающегося хирурга, профессора Валентина Войно-Ясенецкого, строился почти восемь лет. Он имеет статус казачьего, в его торжественном воскресном освящении участвовало немало представителей казачества во главе с атаманом Норильской казачьей общины Единого Енисейского казачьего войска Вадимом Черкасовым.
Церковь рядом с "Черным тюльпаном" в Комсомольском парке возвели на благотворительные пожертвования и при поддержке администрации Норильска.
Настоятель церкви отец Павел говорит, что основной объем строительных работ выполнен и храм уже вполне может быть действующим, открытым для прихожан. «Впереди еще немало трудов, к зданию предстоит подвести воду, вокруг требуется установить ограждение, рядом пристроить бытовое помещение. Полностью мы должны зайти туда, когда до конца облагородим. По окончании работ совершить великое освящение храма мы пригласим епископа Норильского и Туруханского Агафангела, а первую службу планируем провести весной», - прокомментировал священник.

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 22 января 2018 
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17:45   У норильских подростков - четыре интеллектуальные победы на краевой олимпиаде. 17:22   Чин малого освящения православного храма на ул. Комсомольской 21 января совершил иерей Павел Бочков.
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15:25   В ближайшие выходные, 27 и 28 января, в СРК «Арена» норильчане смогут очно проголосовать за территорию, которая будет благоустроена в этом году. 14:54   «Настрой боевой, едем дальше...». Участники экспедиции «Диксон», стартовавшей 13 января из Норильска, добрались до Карского моря.
12:58   Море подарков и фокус-покус. Церемония награждения победителей конкурса от «Заполярки» «Новогодний дружок» прошла в детской библиотеке имени Саши Петряева. 12:30   «ПОРА» есть арктическое». «Арктическую диету» и здоровое питание» обсудят завтра в Москве на заседании дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики.
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 19 января 2018 
15:52   Норильские православные празднуют Крещение. 13:28   В Красноярском крае оформили 650 электронных больничных. При этом в Норильске – ни одного.
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12:19   Житель Норильска попытался ограбить торговую точку, теперь мужчине грозит реальный срок.

 18 января 2018 
19:05   Забавные истории. Рыбак снял на видео песца, умильные трюки которого в конце концов заставили его поделиться со зверьком своей добычей. 17:12   Кто жалуется чаще? В прокуратуре Норильска проанализировали обращения горожан по предоставлению услуг ЖКХ.
16:58   За 2017 год прокуратура Норильска выявила более 100 нарушений в сфере ЖКХ и жилищных правоотношений. 16:50   Перинатальный центр в Норильске должны ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 года.
16:36   Выход из полярной ночи Таймыр отмечает праздником "Хэйро". 15:22   Подопечным благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» необходима помощь неравнодушных норильчан.
15:03   В Норильске полицейские рассказали местным СМИ о работе в области профилактики и расследования преступлений, связанных с мошенничествами. 14:16   «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» - уникальный межмузейный проект, который объединил северные музеи страны, проходит под эгидой компании «Норникель».
14:01   Размер выплат таймырским оленеводам с начала этого года вырос вдвое. 13:16   Кольская ГМК «Норникеля» модернизирует контейнерную площадку в Мончегорске.
13:14   Сегодня ночью в Норильске сгорел автобус НПОПАТ. Пострадавших нет. 12:51   Более 1,6 млн руб. вернули потребителям Норильска в декабре 2017-го за некачественные товары и услуги. Итоги работы за месяц подвели в УПРиУ.

 17 января 2018 
18:34   Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Красноярском крае стартовал11 января. Краевая олимпиада проходит и на территории Норильска. 16:30   Минус 60 по жесткости. В Норильске объявляют штормовое предупреждение по низким температурам и отменяют крещенские купания.
15:17   Сегодня в Норильске благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» отмечает свое десятилетие. 13:45   Погода вносит коррективы. В Норильске переносят открытие нового детского клуба, а в Дудинке – матч «хоккея в валенках».
13:10   В Норильск пришли крещенские морозы. 12:28   На Таймыре будут развивать сельскохозяйственное производство. Для этого планируют создать муниципальное бюджетное учреждение (МБУ).
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 16 января 2018 
19:22   До 9 февраля норильчанам предстоит выбрать три территории из десятка, претендующих на благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». 19:13   В Норильске будут судить мужчину за кражу кабеля.
19:08   Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысячи, пытаясь приобрести новогодний подарок. 19:03   Дочернее предприятие «Норникеля» Быстринский ГОК получил одобрение государственной экологической экспертизы.
18:56   Угрозы школьным завтракам нет. Информация о неплатежеспособности предприятия, которое занимается организацией школьного питания, не подтверждается.




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