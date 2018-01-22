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22 января 2018, 17:22



Чин малого освящения православного храма на ул. Комсомольской 21 января совершил иерей Павел Бочков.

Церковь рядом с "Черным тюльпаном" в Комсомольском парке возвели на благотворительные пожертвования и при поддержке администрации Норильска. Настоятель церкви отец Павел говорит, что основной объем строительных работ выполнен и храм уже вполне может быть действующим, открытым для прихожан. «Впереди еще немало трудов, к зданию предстоит подвести воду, вокруг требуется установить ограждение, рядом пристроить бытовое помещение. Полностью мы должны зайти туда, когда до конца облагородим. По окончании работ совершить великое освящение храма мы пригласим епископа Норильского и Туруханского Агафангела, а первую службу планируем провести весной», - прокомментировал священник.

Просмотров:176 Напомним, храм во имя святителя Христова Луки, архиепископа Красноярского и Крымского, выдающегося хирурга, профессора Валентина Войно-Ясенецкого, строился почти восемь лет. Он имеет статус казачьего, в его торжественном воскресном освящении участвовало немало представителей казачества во главе с атаманом Норильской казачьей общины Единого Енисейского казачьего войска Вадимом Черкасовым.Церковь рядом с "Черным тюльпаном" в Комсомольском парке возвели на благотворительные пожертвования и при поддержке администрации Норильска.Настоятель церкви отец Павел говорит, что основной объем строительных работ выполнен и храм уже вполне может быть действующим, открытым для прихожан. «Впереди еще немало трудов, к зданию предстоит подвести воду, вокруг требуется установить ограждение, рядом пристроить бытовое помещение. Полностью мы должны зайти туда, когда до конца облагородим. По окончании работ совершить великое освящение храма мы пригласим епископа Норильского и Туруханского Агафангела, а первую службу планируем провести весной», - прокомментировал священник.