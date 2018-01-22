Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 января 2018, 17:45



У норильских подростков - четыре интеллектуальные победы на краевой олимпиаде.

Региональный этап по физике проходил в Сибирском федеральном университете с 17 по 19 января. По результатам теоретического и практического туров определены его победители и призеры. Как сообщает красноярский образовательный ресурс krao.ru, среди призеров олимпиады есть и норильчанин. Это Сергей Горбунов, учащийся инженерно-математического класса норильской школы № 1. Всего в олимпиаде по физике приняли участие 100 учащихся 7-11-х классов. Призеры по русскому языку: Екатерина Школьникова (9-й класс, гимназия № 48) и Екатерина Добровольская (10-й класс, гимназия № 7 ); призер по литературе - Софья Абросимова (10-й класс, гимназия № 4). Напомним, по 11 предметам из 24 региональный этап олимпиады проводится на территории Норильска, после 6 февраля олимпиада будет носить для норильских школьников исключительно выездной характер. Региональный этап олимпиады по биологии проходит в эти дни, 22 и 23 января; до конца недели испытания на краевом уровне пройдут по астрономии, химии, информатике.

Просмотров:181 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и олимпиады имени Дж. К. Максвелла начался 11 января и продлится до 26 февраля. На сегодняшний день среди призеров по краю - четверо норильчан: из них один по литературе, двое - по русскому языку и один - по физике.Региональный этап по физике проходил в Сибирском федеральном университете с 17 по 19 января. По результатам теоретического и практического туров определены его победители и призеры. Как сообщает красноярский образовательный ресурс krao.ru, среди призеров олимпиады есть и норильчанин. Это Сергей Горбунов, учащийся инженерно-математического класса норильской школы № 1. Всего в олимпиаде по физике приняли участие 100 учащихся 7-11-х классов.Призеры по русскому языку: Екатерина Школьникова (9-й класс, гимназия № 48) и Екатерина Добровольская (10-й класс, гимназия № 7 ); призер по литературе - Софья Абросимова (10-й класс, гимназия № 4).Напомним, по 11 предметам из 24 региональный этап олимпиады проводится на территории Норильска, после 6 февраля олимпиада будет носить для норильских школьников исключительно выездной характер. Региональный этап олимпиады по биологии проходит в эти дни, 22 и 23 января; до конца недели испытания на краевом уровне пройдут по астрономии, химии, информатике.