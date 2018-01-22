Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 января 2018, 18:42



Такси заказывали? С сегодняшнего дня жителям Норильска, посетителям нашего сайта, стал доступен список фирм такси, опубликованных на правах рекламы в популярной газете "зпПЛЮС".

Фирмам-перевозчикам, чтобы бесплатно попасть на виртуальную страницу такси http://gazetazp.ru/section.php?section=10–, достаточно опубликовать модульную рекламу в "зпПЛЮС" сроком на один месяц. Помимо читателей газеты вашу рекламу увидят посетители сайта «Заполярки», а это более 60 тысяч человек ежемесячно. По всем вопросам звоните: 34-34-89, вас также ждут в редакции "зпПЛЮС" по ул. Б. Хмельницкого, 18, с 10 до 19 часов в рабочие дни.

Просмотров:165 Чтобы заказать автомобиль в час пик теперь не придется перелистывать все рекламные газеты в поисках незанятых номеров. Достаточно открыть сайт gazetazp.ru и кликнуть на баннер с «шашечками». Автоматически вы попадете в онлайн-список, где указаны контакты десяти фирм.Фирмам-перевозчикам, чтобы бесплатно попасть на виртуальную страницу такси http://gazetazp.ru/section.php?section=10–, достаточно опубликовать модульную рекламу в "зпПЛЮС" сроком на один месяц. Помимо читателей газеты вашу рекламу увидят посетители сайта «Заполярки», а это более 60 тысяч человек ежемесячно.По всем вопросам звоните: 34-34-89, вас также ждут в редакции "зпПЛЮС" по ул. Б. Хмельницкого, 18, с 10 до 19 часов в рабочие дни.