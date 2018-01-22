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22 января 2018, 18:53



Идут на опережение. Третий этап реконструкции взлетно-посадочной полосы обсудили в администрации Норильска.

Благодаря грамотной консолидации усилий муниципалитета, компании "Норникель", правительства края, первые два этапа прошли безболезненно, - отметил Юрий Лапшин, и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края. Ремонтный сезон третьего этапа начнется 3 июня и продлится до 22 сентября. Перевозка пассажиров в этот период будет осуществляться теми же типами судов, которыми велась до начала реконструкции – Боингами-737 и Ил-76. Регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания "Нордстар" по направлениям Норильск-Москва и Норильск-Красноярск и обратно. Компания S7 будет перевозить пассажиров в Новосибирск. На остальных направлениях будут работать чартерные рейсы, в том числе и на перевозке детей в летние оздоровительные лагеря. В 2018 году планируется перевезти порядка 140 тысяч пассажиров самолетами "Нордстар" и около 30 тысяч человек авиакомпанией S7. По заверению Сергея Батехина, старшего вице-президента - руководителя Блока сбыта коммерции и логистики «Норникеля», основная компания-перевозчик будет исходить из спроса. «Нам удалось на лето избежать тех ограничений, с которыми люди столкнулись в прошлом году, это видно уже сейчас, билеты находятся в открытой продаже. Всех желающих авиакомпании в этом году перевезут», - отметил Сергей Батехин. «В процессе реализации этой модели перевозок возможны промежуточные посадки без замены воздушного судна для дозаправки на рейсах Норильск-Москва. Аэропорт будет работать в том режиме, в котором он работал до начала реконструкции. Цена на билеты по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 5%, однако стоимость билетов фиксирована. Субсидироваться перевозки на время реконструкции не будут», - продолжает тему Юрий Лапшин. В текущем году планируется выполнить большой объем работ, связанных и с обновлением непосредственно взлетной полосы, а это 1082 метра, и с демонтажем и заменой светосигнального оборудования, который предполагает монтаж, отладку, пусконаладку, тестовый режим освещения полосы. Более того, в этот период будет использоваться военная часть перрона, которая уже реконструирована. В этой связи пассажиров к самолетам будут доставлять дальше, чем сейчас. Государственная программа РФ и ее средства спланированы таким образом, что окончательный расчет по реконструкции ВПП Норильска должен осуществляться в 2019 году. Однако основной акцент реконструкции и полосы и перрона будет завершена в 2018 году. В этой связи ведется речь о перераспределении средств госпрограммы с 2019 на 2018 год.

Просмотров:202 На совещание оперативного штаба подвели итоги второго этапа работ на ВПП и обсудили планы на 2018 год. В начале встречи наградили представителей тех предприятий, учреждений, структур, которые были задействованы в планировании, организации и проведении реконструкции: администрации города, Заполярного филиала ГМК «Норникель», аэропорта «Норильск», авиакомпании «Таймыр», Норильск-ТАВС, грузоперевозчиков и других.Благодаря грамотной консолидации усилий муниципалитета, компании "Норникель", правительства края, первые два этапа прошли безболезненно, - отметил Юрий Лапшин, и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края.Ремонтный сезон третьего этапа начнется 3 июня и продлится до 22 сентября. Перевозка пассажиров в этот период будет осуществляться теми же типами судов, которыми велась до начала реконструкции – Боингами-737 и Ил-76. Регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания "Нордстар" по направлениям Норильск-Москва и Норильск-Красноярск и обратно. Компания S7 будет перевозить пассажиров в Новосибирск. На остальных направлениях будут работать чартерные рейсы, в том числе и на перевозке детей в летние оздоровительные лагеря. В 2018 году планируется перевезти порядка 140 тысяч пассажиров самолетами "Нордстар" и около 30 тысяч человек авиакомпанией S7.По заверению Сергея Батехина, старшего вице-президента - руководителя Блока сбыта коммерции и логистики «Норникеля», основная компания-перевозчик будет исходить из спроса.«Нам удалось на лето избежать тех ограничений, с которыми люди столкнулись в прошлом году, это видно уже сейчас, билеты находятся в открытой продаже. Всех желающих авиакомпании в этом году перевезут», - отметил Сергей Батехин.«В процессе реализации этой модели перевозок возможны промежуточные посадки без замены воздушного судна для дозаправки на рейсах Норильск-Москва. Аэропорт будет работать в том режиме, в котором он работал до начала реконструкции. Цена на билеты по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 5%, однако стоимость билетов фиксирована. Субсидироваться перевозки на время реконструкции не будут», - продолжает тему Юрий Лапшин.В текущем году планируется выполнить большой объем работ, связанных и с обновлением непосредственно взлетной полосы, а это 1082 метра, и с демонтажем и заменой светосигнального оборудования, который предполагает монтаж, отладку, пусконаладку, тестовый режим освещения полосы. Более того, в этот период будет использоваться военная часть перрона, которая уже реконструирована. В этой связи пассажиров к самолетам будут доставлять дальше, чем сейчас.Государственная программа РФ и ее средства спланированы таким образом, что окончательный расчет по реконструкции ВПП Норильска должен осуществляться в 2019 году. Однако основной акцент реконструкции и полосы и перрона будет завершена в 2018 году. В этой связи ведется речь о перераспределении средств госпрограммы с 2019 на 2018 год.