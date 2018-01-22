Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 января 2018, 19:12



1 февраля в Норильске начнется прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год.

Для того чтобы ребенка зачислили в первый класс, на 1 сентября ему должно быть 6 лет и 6 месяцев. Дети, которым на 1 сентября исполнилось 6 лет, также могут пойти в школу, но в специализированный класс шестилеток. Обучение в нем идет по программе обычного первого класса, однако условия для детей созданы другие – оборудованы игровая комната и спальня, урок строится с учетом возраста. Всего в Норильске три таких класса – по одному на район. За каждым образовательным учреждением закреплена своя территория. Документ и список адресов, относящихся к учебному заведению, можно найти на сайте конкретной школы и на сайте управления образования. Если родители хотят, чтобы ребенок учился в другой школе, им все равно необходимо подать заявление в учреждение, за которым закреплен их адрес. А с 1 июля текущего года и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 1 сентября, можно подать заявление в интересующую школу, гимназию или лицей. Готовятся норильские школы и к приему первоклассников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для каждого из них будут созданы все необходимые условия, разработана индивидуальная, адаптированная программа обучения. Также с особыми детьми в школах могут работать психолог, дефектолог, логопед, при необходимости учебное заведение может предоставить тьютора. Только родителям нужно понимать, что для такого особого отношения к их ребенку одного их желания мало – должно быть заключение врачебной комиссии. Кстати, в Норильске в общеобразовательных школах созданы специализированные классы: в 28-й и 42-й школах – для детей с речевыми отклонениями и задержкой психического развития, в 6-й – с нарушениями слуха. По всем вопросам, возникающим в процессе подачи заявления в учебное заведение, можно будет обратиться в управление образования по телефону 43-72-00*3215 к Ирине Анатольевне Похабовой.

Просмотров:187 Порядок набора первоклассников не менялся с 2014 года. При этом вопросы у родителей будущих первоклассников все равно остаются: какие документы для приема в школу необходимо подать; в какие сроки; есть ли возможность выбора учебного заведения; какие условия в норильских школах созданы для детей с ограниченными возможностями здоровья; куда обращаться в случае проблем и т. д и т. п. На эти и другие вопросы ответила начальник отдела организации мониторинга общего образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Ирина Похабова.Для того чтобы ребенка зачислили в первый класс, на 1 сентября ему должно быть 6 лет и 6 месяцев. Дети, которым на 1 сентября исполнилось 6 лет, также могут пойти в школу, но в специализированный класс шестилеток. Обучение в нем идет по программе обычного первого класса, однако условия для детей созданы другие – оборудованы игровая комната и спальня, урок строится с учетом возраста. Всего в Норильске три таких класса – по одному на район.За каждым образовательным учреждением закреплена своя территория. Документ и список адресов, относящихся к учебному заведению, можно найти на сайте конкретной школы и на сайте управления образования.Если родители хотят, чтобы ребенок учился в другой школе, им все равно необходимо подать заявление в учреждение, за которым закреплен их адрес. А с 1 июля текущего года и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 1 сентября, можно подать заявление в интересующую школу, гимназию или лицей.Готовятся норильские школы и к приему первоклассников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для каждого из них будут созданы все необходимые условия, разработана индивидуальная, адаптированная программа обучения. Также с особыми детьми в школах могут работать психолог, дефектолог, логопед, при необходимости учебное заведение может предоставить тьютора. Только родителям нужно понимать, что для такого особого отношения к их ребенку одного их желания мало – должно быть заключение врачебной комиссии.Кстати, в Норильске в общеобразовательных школах созданы специализированные классы: в 28-й и 42-й школах – для детей с речевыми отклонениями и задержкой психического развития, в 6-й – с нарушениями слуха.По всем вопросам, возникающим в процессе подачи заявления в учебное заведение, можно будет обратиться в управление образования по телефону 43-72-00*3215 к Ирине Анатольевне Похабовой.