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22 января 2018, 19:14



Норильск первый! Воспитанники ДЮСШ-6 стали победителями первенства Красноярского края по мини-футболу.

В частности, в предварительных поединках были повержены соперники из Железногорска – 7:4, Идринского района – 21:1, Красноярска («Рассвет-2005») – 5:0 и Минусинска («Минусинск-2») – 6:1. В полуфинале северяне переиграли команду Уярского района – 3:1, а в финале без особого труда разобрались с железногорскими визави – 12:2. По итогам первенства лучшим игроком был признан Дмитрий Шишов из Дудинки, вызванный для усиления норильской дружины. К слову, в команде победителей он был единственным не норильчанином. «Я остался доволен не только результатом, но и уровнем, который показали мои ребята. К делу они подошли ответственно, были предельно дисциплинированы и собраны. Крупную победу в финале могу объяснить тем, что соперник, несмотря на сильный состав, попросту был сломлен психологически. Нам же с первой и до последней минуты удалось сохранить самообладание и выполнить все установки на игру», - поделился с «Норильскими новостями» Алексей Брусенцов. После победы в Минусинске норильчане получили приглашение на участие в первенстве Сибирского федерального округа, запланированное на 11 февраля в Железногорске. По словам Алексея Брусенцова, сейчас идет поиск спонсора, который бы оплатил поездку команды на материк.

Просмотров:144 Соревнования прошли в Минусинске и собрали десять сильнейших команд. В футбольных баталиях принимали участие ребята 2004-2005 годов рождения со всего края. Норильчане под руководством тренера Алексея Брусенцова оказались на порядок сильнее своих сверстников, одержав победы во всех проведенных матчах.В частности, в предварительных поединках были повержены соперники из Железногорска – 7:4, Идринского района – 21:1, Красноярска («Рассвет-2005») – 5:0 и Минусинска («Минусинск-2») – 6:1. В полуфинале северяне переиграли команду Уярского района – 3:1, а в финале без особого труда разобрались с железногорскими визави – 12:2.По итогам первенства лучшим игроком был признан Дмитрий Шишов из Дудинки, вызванный для усиления норильской дружины. К слову, в команде победителей он был единственным не норильчанином.«Я остался доволен не только результатом, но и уровнем, который показали мои ребята. К делу они подошли ответственно, были предельно дисциплинированы и собраны. Крупную победу в финале могу объяснить тем, что соперник, несмотря на сильный состав, попросту был сломлен психологически. Нам же с первой и до последней минуты удалось сохранить самообладание и выполнить все установки на игру», - поделился с «Норильскими новостями» Алексей Брусенцов.После победы в Минусинске норильчане получили приглашение на участие в первенстве Сибирского федерального округа, запланированное на 11 февраля в Железногорске. По словам Алексея Брусенцова, сейчас идет поиск спонсора, который бы оплатил поездку команды на материк.