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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
23 января 2018, 12:47

Более 1700 горожан обратились с заявлениями о защите своих прав в 2017 году. Итоги работы за год подвели в УПРиУ.


За 2017 год в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска для защиты своих прав потребителей обратились 1736 граждан. В том числе 783 обращения поступило в Центральном районе, в Талнахе и Кайеркане – 481 и 472 соответственно.
Обратившимся гражданам оказана помощь в составлении 497 претензий и 76 проектов исковых заявлений в суд. По 1067 обращениям даны консультации потребителям, по семи обращениям направлены письменные ответы. По 89 обращениям специалистами управления даны устные консультации хозяйствующим субъектам (по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства).
За 2017 год специалистами управления подготовлено 126 информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, которые были размещены в различных СМИ, на официальном сайте муниципального образования город Норильск и сайте управления. В течение марта специалисты по защите прав потребителей совместно с газетой «Заполярная правда» подготовили и опубликовали ответы на вопросы читателей, поступившие в газету.
В канун Всемирного дня защиты прав потребителей провели круглый стол – занятие-беседу со старшеклассниками 10-11-х классов СОШ № 14 и СОШ № 41.
За 2017 год специалисты управления провели в школах города 31 занятие по вопросам защиты прав потребителей, на которых присутствовали в общей сложности 1354 учащихся.
В результате работы, проделанной специалистами управления, в 2017 году потребителям возмещен ущерб на сумму около 10,2 млн руб. В том числе размер материальной компенсации, полученной гражданами в досудебном порядке, составил 8,2 млн руб. По 48 исковым заявлениям постановлениями судей вынесены решения о возмещении потребителям убытков на сумму два млн руб., в том числе штраф в пользу потребителей за недобровольное выполнение их требований – 446,8 тыс. руб.

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    Список новостей

 23 января 2018 
12:47   Более 1700 горожан обратились с заявлениями о защите своих прав в 2017 году. Итоги работы за год подвели в УПРиУ.

 22 января 2018 
19:14   Норильск первый! Воспитанники ДЮСШ-6 стали победителями первенства Красноярского края по мини-футболу. 19:12   1 февраля в Норильске начнется прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год.
18:53   Идут на опережение. Третий этап реконструкции взлетно-посадочной полосы обсудили в администрации Норильска. 18:42   Такси заказывали? С сегодняшнего дня жителям Норильска, посетителям нашего сайта, стал доступен список фирм такси, опубликованных на правах рекламы в популярной газете "зпПЛЮС".
17:45   У норильских подростков - четыре интеллектуальные победы на краевой олимпиаде. 17:22   Чин малого освящения православного храма на ул. Комсомольской 21 января совершил иерей Павел Бочков.
16:52   Пострадал подросток. Госавтоинспекторы Норильска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 16:46   Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу.
16:43   Несколько фактов незаконного оборота наркотиков выявили за сутки оперативники Норильска. 16:43   Воспитанницы норильской ДЮСШ-2 стали призерами первенства Сибирского федерального округа по спортивной акробатике.
16:24   Подведены итоги пятого, заключительного этапа чемпионата Норильска по армрестлингу AFC2–ZARUBA. 16:22   С двумя золотыми и одной бронзовой медалью вернулись норильские тхэквондисты с первенства Сибирского федерального округа.
16:20   В Норильске подвели итоги благотворительной акции «Добрая ёлка» за 2017 год. 15:39   «Другая планета» - так выразился о Норильске прибывший к нам на фестиваль «Полярка» художник из Омска Дамир Муратов.
15:25   В ближайшие выходные, 27 и 28 января, в СРК «Арена» норильчане смогут очно проголосовать за территорию, которая будет благоустроена в этом году. 14:54   «Настрой боевой, едем дальше...». Участники экспедиции «Диксон», стартовавшей 13 января из Норильска, добрались до Карского моря.
12:58   Море подарков и фокус-покус. Церемония награждения победителей конкурса от «Заполярки» «Новогодний дружок» прошла в детской библиотеке имени Саши Петряева. 12:30   «ПОРА» есть арктическое». «Арктическую диету» и здоровое питание» обсудят завтра в Москве на заседании дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики.
12:04   В Норильск для открытия Лаборатории современной драматургии «Полярка» приехал человек-легенда, художник поп-арта и наследник соц-арта Дамир Муратов. 11:29   Деньги взял и был таков… Житель Норильска решил поправить свое финансовое положение за счет коммерческого банка.
10:59   Хотел повышения, получит срок. В Норильске мужчину будут судить за использование поддельного документа.

 19 января 2018 
15:52   Норильские православные празднуют Крещение. 13:28   В Красноярском крае оформили 650 электронных больничных. При этом в Норильске – ни одного.
13:02   Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить до 5 тысяч рублей. 12:44   Сотрудники Норильской транспортной прокуратуры выявили десяток интернет-сайтов, распространяющих запрещенную информацию.
12:19   Житель Норильска попытался ограбить торговую точку, теперь мужчине грозит реальный срок.

 18 января 2018 
19:05   Забавные истории. Рыбак снял на видео песца, умильные трюки которого в конце концов заставили его поделиться со зверьком своей добычей. 17:12   Кто жалуется чаще? В прокуратуре Норильска проанализировали обращения горожан по предоставлению услуг ЖКХ.
16:58   За 2017 год прокуратура Норильска выявила более 100 нарушений в сфере ЖКХ и жилищных правоотношений. 16:50   Перинатальный центр в Норильске должны ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 года.
16:36   Выход из полярной ночи Таймыр отмечает праздником "Хэйро". 15:22   Подопечным благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» необходима помощь неравнодушных норильчан.
15:03   В Норильске полицейские рассказали местным СМИ о работе в области профилактики и расследования преступлений, связанных с мошенничествами. 14:16   «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» - уникальный межмузейный проект, который объединил северные музеи страны, проходит под эгидой компании «Норникель».
14:01   Размер выплат таймырским оленеводам с начала этого года вырос вдвое. 13:16   Кольская ГМК «Норникеля» модернизирует контейнерную площадку в Мончегорске.
13:14   Сегодня ночью в Норильске сгорел автобус НПОПАТ. Пострадавших нет. 12:51   Более 1,6 млн руб. вернули потребителям Норильска в декабре 2017-го за некачественные товары и услуги. Итоги работы за месяц подвели в УПРиУ.

 17 января 2018 
18:34   Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Красноярском крае стартовал11 января. Краевая олимпиада проходит и на территории Норильска. 16:30   Минус 60 по жесткости. В Норильске объявляют штормовое предупреждение по низким температурам и отменяют крещенские купания.
15:17   Сегодня в Норильске благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» отмечает свое десятилетие. 13:45   Погода вносит коррективы. В Норильске переносят открытие нового детского клуба, а в Дудинке – матч «хоккея в валенках».
13:10   В Норильск пришли крещенские морозы. 12:28   На Таймыре будут развивать сельскохозяйственное производство. Для этого планируют создать муниципальное бюджетное учреждение (МБУ).
11:43   Бывшая жительница Норильска предстанет перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.

 16 января 2018 
19:22   До 9 февраля норильчанам предстоит выбрать три территории из десятка, претендующих на благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». 19:13   В Норильске будут судить мужчину за кражу кабеля.
19:08   Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысячи, пытаясь приобрести новогодний подарок. 19:03   Дочернее предприятие «Норникеля» Быстринский ГОК получил одобрение государственной экологической экспертизы.




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