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23 января 2018, 12:47



Более 1700 горожан обратились с заявлениями о защите своих прав в 2017 году. Итоги работы за год подвели в УПРиУ.

Обратившимся гражданам оказана помощь в составлении 497 претензий и 76 проектов исковых заявлений в суд. По 1067 обращениям даны консультации потребителям, по семи обращениям направлены письменные ответы. По 89 обращениям специалистами управления даны устные консультации хозяйствующим субъектам (по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства). За 2017 год специалистами управления подготовлено 126 информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, которые были размещены в различных СМИ, на официальном сайте муниципального образования город Норильск и сайте управления. В течение марта специалисты по защите прав потребителей совместно с газетой «Заполярная правда» подготовили и опубликовали ответы на вопросы читателей, поступившие в газету. В канун Всемирного дня защиты прав потребителей провели круглый стол – занятие-беседу со старшеклассниками 10-11-х классов СОШ № 14 и СОШ № 41. За 2017 год специалисты управления провели в школах города 31 занятие по вопросам защиты прав потребителей, на которых присутствовали в общей сложности 1354 учащихся. В результате работы, проделанной специалистами управления, в 2017 году потребителям возмещен ущерб на сумму около 10,2 млн руб. В том числе размер материальной компенсации, полученной гражданами в досудебном порядке, составил 8,2 млн руб. По 48 исковым заявлениям постановлениями судей вынесены решения о возмещении потребителям убытков на сумму два млн руб., в том числе штраф в пользу потребителей за недобровольное выполнение их требований – 446,8 тыс. руб.

Просмотров:72 За 2017 год в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска для защиты своих прав потребителей обратились 1736 граждан. В том числе 783 обращения поступило в Центральном районе, в Талнахе и Кайеркане – 481 и 472 соответственно.Обратившимся гражданам оказана помощь в составлении 497 претензий и 76 проектов исковых заявлений в суд. По 1067 обращениям даны консультации потребителям, по семи обращениям направлены письменные ответы. По 89 обращениям специалистами управления даны устные консультации хозяйствующим субъектам (по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства).За 2017 год специалистами управления подготовлено 126 информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, которые были размещены в различных СМИ, на официальном сайте муниципального образования город Норильск и сайте управления. В течение марта специалисты по защите прав потребителей совместно с газетой «Заполярная правда» подготовили и опубликовали ответы на вопросы читателей, поступившие в газету.В канун Всемирного дня защиты прав потребителей провели круглый стол – занятие-беседу со старшеклассниками 10-11-х классов СОШ № 14 и СОШ № 41.За 2017 год специалисты управления провели в школах города 31 занятие по вопросам защиты прав потребителей, на которых присутствовали в общей сложности 1354 учащихся.В результате работы, проделанной специалистами управления, в 2017 году потребителям возмещен ущерб на сумму около 10,2 млн руб. В том числе размер материальной компенсации, полученной гражданами в досудебном порядке, составил 8,2 млн руб. По 48 исковым заявлениям постановлениями судей вынесены решения о возмещении потребителям убытков на сумму два млн руб., в том числе штраф в пользу потребителей за недобровольное выполнение их требований – 446,8 тыс. руб.