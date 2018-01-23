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23 января 2018, 13:47



Норильчане могут посетить «Северный пассаж». Программа выходного дня откроется в столице Таймыра.

В концерте примут участие: вокалисты Елена Солнцева, Алексей Протасов, молодежная хореографическая студия «Комильфо», вокальная студия «Ассорти», студия эстрадного вокала «Пятый угол» и другие артисты. Как обещают организаторы, посетителей ждет приятная прогулка по музыкальной галерее, где каждый сможет заглянуть на танцевальную террасу и отдохнуть в удобных креслах творческого пространства. Специалисты Дома культуры подготовили для гостей мероприятия розыгрыш призов и множество сюрпризов. Зрителей ждут 27 января в 15.00 в городском Доме культуры. Телефоны для справок: 5-24-27, 5-17-72.

Просмотров:199 «Северный пассаж» организуют для гостей и жителей Дудинки творческие коллективы городского Дома культуры и заполярной столицы.В концерте примут участие: вокалисты Елена Солнцева, Алексей Протасов, молодежная хореографическая студия «Комильфо», вокальная студия «Ассорти», студия эстрадного вокала «Пятый угол» и другие артисты.Как обещают организаторы, посетителей ждет приятная прогулка по музыкальной галерее, где каждый сможет заглянуть на танцевальную террасу и отдохнуть в удобных креслах творческого пространства. Специалисты Дома культуры подготовили для гостей мероприятия розыгрыш призов и множество сюрпризов.Зрителей ждут 27 января в 15.00 в городском Доме культуры. Телефоны для справок: 5-24-27, 5-17-72.