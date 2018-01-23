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23 января 2018, 13:58



Доверчивая норильчанка потеряла более 100 тысяч рублей. Очередной факт мошенничества раскрыли норильские полицейские.

Сотрудники полиции выяснили, что в декабре заявительница получила смс–сообщение о блокировке банковской карты, для разблокировки которой необходимо было перезвонить по указанному в тексте номеру. Доверчивая женщина перезвонила и, услышав, что «сотрудники банка» должны срочно предпринять «меры безопасности», следуя пошаговой инструкции злоумышленников, продиктовала им данные своей карты, включая секретные коды. В результате со счета норильчанки было списано 103,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службае ОМВД РФ по г. Норильску. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», санкция которой предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сотрудники ОМВД России по г. Норильску настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать осторожность при использовании банковских карт и никому не сообщать личных данных. «Банковские работники ни под каким предлогом не запрашивают пароли и ПИН-коды банковских карт. По вопросам любых проблем, связанных с банковской картой, следует обращаться в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты. Ну, а если вы уже стали жертвой злоумышленников, без промедлений сообщайте в полицию», - напомнили в ОМВД.

Просмотров:248 В дежурную часть полиции с заявлением о том, что неизвестные обманным путем похитили с ее банковской карты более 100 тысячи рублей, обратилась 30-летняя местная жительница.Сотрудники полиции выяснили, что в декабре заявительница получила смс–сообщение о блокировке банковской карты, для разблокировки которой необходимо было перезвонить по указанному в тексте номеру. Доверчивая женщина перезвонила и, услышав, что «сотрудники банка» должны срочно предпринять «меры безопасности», следуя пошаговой инструкции злоумышленников, продиктовала им данные своей карты, включая секретные коды. В результате со счета норильчанки было списано 103,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службае ОМВД РФ по г. Норильску.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», санкция которой предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Сотрудники ОМВД России по г. Норильску настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать осторожность при использовании банковских карт и никому не сообщать личных данных. «Банковские работники ни под каким предлогом не запрашивают пароли и ПИН-коды банковских карт. По вопросам любых проблем, связанных с банковской картой, следует обращаться в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты. Ну, а если вы уже стали жертвой злоумышленников, без промедлений сообщайте в полицию», - напомнили в ОМВД.