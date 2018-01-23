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23 января 2018, 14:32



Скрыть правду не удалось. Бывшую жительницу Норильска будут судить за мошенничество с выплатами по программе переселения.

Как установили полицейские совместно с представителями Федеральной службы безопасности, на основании ложных сведений норильчанка получила субсидию, благодаря которой приобрела квартиру в другом регионе, причинив ущерб бюджету Красноярского края в размере 1,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Расследование завершено, и в ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.

Просмотров:249 Документы на получение социальной выплаты в рамках программы переселения граждан из районов Крайнего Севера в районы с более благоприятным климатом жительница Норильска 1958 года рождения подала в 2012 году. Данная программа подразумевает отсутствие у жителя Севера жилья в иных регионах Российской Федерации. О том, что у нее в собственности уже имеется квартира, женщина намеренно умолчала.Как установили полицейские совместно с представителями Федеральной службы безопасности, на основании ложных сведений норильчанка получила субсидию, благодаря которой приобрела квартиру в другом регионе, причинив ущерб бюджету Красноярского края в размере 1,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Расследование завершено, и в ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.