Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 января 2018, 15:56



Молодых норильчан приглашают бесплатно получить военную специальность.

Обучение бесплатное. Государство берет на себя все расходы по обучению и полному обеспечению курсантов, включая: денежное довольствие, оплату ежегодного летнего отпуска, проживание, питание, медицинское обслуживание, вещевое обеспечение, гарантированное трудоустройство (предоставление должности для прохождения службы в Вооруженных силах РФ). Оклад месячного денежного содержания от 15 до 22 тысяч рублей. Выпускники получают высшее военно-специальное образование, гражданскую специальность, диплом государственного образца и квалификацию «специалист», им присваивается первое воинское звание «лейтенант». Курсантам, обучающимся по программе среднего профессионального образования, присваивается воинское звание "прапорщик" и квалификация «техник», выдается диплом государственного образца. За более подробной информацией и оформлением документов обращаться в военкомат по адресу: ул. Нансена, 86а, каб. 106. Телефоны для справок: 22-08-93 и 22-95-13.

Просмотров:217 В военном комиссариате города Норильска продолжается отбор граждан для комплектования первых курсов военных образовательных учреждений Министерства обороны РФ для обучения курсантами по программе высшего и среднего профессионального образования.Обучение бесплатное. Государство берет на себя все расходы по обучению и полному обеспечению курсантов, включая: денежное довольствие, оплату ежегодного летнего отпуска, проживание, питание, медицинское обслуживание, вещевое обеспечение, гарантированное трудоустройство (предоставление должности для прохождения службы в Вооруженных силах РФ).Оклад месячного денежного содержания от 15 до 22 тысяч рублей. Выпускники получают высшее военно-специальное образование, гражданскую специальность, диплом государственного образца и квалификацию «специалист», им присваивается первое воинское звание «лейтенант». Курсантам, обучающимся по программе среднего профессионального образования, присваивается воинское звание "прапорщик" и квалификация «техник», выдается диплом государственного образца.За более подробной информацией и оформлением документов обращаться в военкомат по адресу: ул. Нансена, 86а, каб. 106. Телефоны для справок: 22-08-93 и 22-95-13.