Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 января 2018, 16:04



«Заполярная валентинка». Новый конкурсный проект, посвященный Дню влюбленных, сегодня стартовал на сайте «Заполярной правды».

Ваши творения будут размещены на конкурсной странице сайта gazetazp.ru для голосования, а также опубликованы в газете зпПЛЮС. Главное условие для участия в конкурсе - приобретение газетной площади для публикации фото ваших рукотворных валентинок. Для участников на период с 23.01.18 действует льготный тариф: 100 кв.см всего за 500 рублей, это меньше обычной цены в 10 раз. Оплата производится любым удобным способом: наличными, по терминалу или через мобильный банк. Голосование на сайте начнется с момента публикации первой работы и продлится до 12 февраля. Лидеров голосования ждут дипломы и подарки. Приносите работы ежедневно с 10 до 19.00 в редакцию «зпПЛЮС» по адресу ул. Б.Хмельницкого, 18, кроме выходных по всем вопросам звоните 34-34-89. Работы можно присылать на электронную почту reklama@gazetazp.ru

Просмотров:188 К участию приглашаются люди любого возраста, пола и профессии. Творческий полет фантазии ничем не ограничен. Это может быть авторский стих с фотографией, портрет любимого человека, поделка с пожеланием или что-то совсем новое и оригинальное. Заявите о себе и о своих чувствах на весь мир…Ваши творения будут размещены на конкурсной странице сайта gazetazp.ru для голосования, а также опубликованы в газете зпПЛЮС. Главное условие для участия в конкурсе - приобретение газетной площади для публикации фото ваших рукотворных валентинок. Для участников на период с 23.01.18 действует льготный тариф: 100 кв.см всего за 500 рублей, это меньше обычной цены в 10 раз. Оплата производится любым удобным способом: наличными, по терминалу или через мобильный банк.Голосование на сайте начнется с момента публикации первой работы и продлится до 12 февраля. Лидеров голосования ждут дипломы и подарки.Приносите работы ежедневно с 10 до 19.00 в редакцию «зпПЛЮС» по адресу ул. Б.Хмельницкого, 18, кроме выходных по всем вопросам звоните 34-34-89. Работы можно присылать на электронную почту reklama@gazetazp.ru