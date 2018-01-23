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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:13 «История домов и людей». Завтра в Публичной библиотеке Станислав Стрючков презентует книгу, которую он писал больше десяти лет
17:10 150 норильских школьников вернулись из подмосковного «Детского Наукограда»
16:04 «Заполярная валентинка». Новый конкурсный проект, посвященный Дню влюбленных, сегодня стартовал на сайте «Заполярной правды».
15:56 Молодых норильчан приглашают бесплатно получить военную специальность.
14:32 Скрыть правду не удалось. Бывшую жительницу Норильска будут судить за мошенничество с выплатами по программе переселения.
13:58 Доверчивая норильчанка потеряла более 100 тысяч рублей. Очередной факт мошенничества раскрыли норильские полицейские.
13:47 Норильчане могут посетить «Северный пассаж». Программа выходного дня откроется в столице Таймыра.
12:47 Более 1700 горожан обратились с заявлениями о защите своих прав в 2017 году. Итоги работы за год подвели в УПРиУ.
19:14 Норильск первый! Воспитанники ДЮСШ-6 стали победителями первенства Красноярского края по мини-футболу.
19:12 1 февраля в Норильске начнется прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год.
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