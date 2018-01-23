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23 января 2018, 17:10



150 норильских школьников вернулись из подмосковного «Детского Наукограда»

В норильском управлении образования отметили, что в «Детский Наукоград» северяне ездят уже третий год подряд, при этом с каждым разом состав делегации неизменно растет: первый год там побывало 60 норильских школьников, во второй – 100. «Задача лагеря – сплотить участников, привить им взаимовыручку и товарищество. Много времени было уделено командной работе и простому общению, именно поэтому мы легко нашли общий язык с ребятами из других городов. А еще мы участвовали в различных квестах, выступали с творческими номерами, уделяли внимание спорту и экскурсиям. Этот выезд для меня уже третий, и я замечаю, что с каждым годом лагерь меняется в лучшую сторону. Мне, как и остальным ребятам, было очень интересно и весело, особенно, что касается новогодних праздников», - поделился своими впечатлениями с «Норильскими новостями» воспитанник ДЮСШ-2 Николай Кравченко.

Просмотров:184 Зимняя профильная смена для норильчан стартовала аккурат перед Новым годом и продолжалась 21 день. За это время ребята смогли не только пройти лечебно-профилактические процедуры в санатории «Малаховка», на базе которого и действует «Детский Наукоград», но и принять участие во многих учебных и творческих программах и экскурсиях. В состав группы вошли 150 школьников, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования и воспитанники детско-юношеских спортивных школ – самые активные из них. В поездке ребят сопровождали 12 воспитателей. Помимо норильчан, в «Малаховке» также жили дети из Дудинки и Подмосковья – всего около 400 подростков.В норильском управлении образования отметили, что в «Детский Наукоград» северяне ездят уже третий год подряд, при этом с каждым разом состав делегации неизменно растет: первый год там побывало 60 норильских школьников, во второй – 100.«Задача лагеря – сплотить участников, привить им взаимовыручку и товарищество. Много времени было уделено командной работе и простому общению, именно поэтому мы легко нашли общий язык с ребятами из других городов. А еще мы участвовали в различных квестах, выступали с творческими номерами, уделяли внимание спорту и экскурсиям. Этот выезд для меня уже третий, и я замечаю, что с каждым годом лагерь меняется в лучшую сторону. Мне, как и остальным ребятам, было очень интересно и весело, особенно, что касается новогодних праздников», - поделился своими впечатлениями с «Норильскими новостями» воспитанник ДЮСШ-2 Николай Кравченко.